Kasteelcross in Zonnebeke is dit weekend aan zijn 34ste editie toe: geen van Aert of van der Poel, maar wel rechtstreeks op VTM

Zaterdag vindt in het Kasteelpark de 34ste editie van de Kasteelcross Zonnebeke plaats. Ditmaal zonder Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar dat maakt de status van de Kasteelcross er niet minder mooi op. Een reconstructie aan de hand van 11 cijfers.

1

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er dit weekend niet bij in Zonnebeke. De twee topfavorieten voor het komende WK rijden zondag enkel de nieuwe Wereldbekercross in Benidorm. Van der Poel won al twee keer in Zonnebeke, Van Aert één keer. In 2015 liet Van Aert als 20-jarige en onder het oog van 6.000 toeschouwers Belgisch kampioen Klaas Vantornout en Tim Merlier achter zich. Sven Nys werd vijfde.

Een week eerder was Van Aert op het BK in Erpe-Mere als topfavoriet nog door het ijs gezakt. “Zonnebeke was mijn enige cross van het weekend en dus ook mijn enige kans om de conditie te testen. Ik was gewoon blij dat ik opnieuw kon koersen. Ik heb mijn goeie benen kunnen tonen en dat heeft me weer vertrouwen gegeven.” Jessie Quartier en Marleen Bourgeois, dochter en weduwe van de net overleden secretaris Gino Quartier, overhandigden na afloop de bloemen aan Van Aert. “Papa zou ook enorm blij geweest zijn met Wout als winnaar. Zo’n vier jaar geleden zei hij al dat we moesten zien dat we dat manneke later naar Zonnebeke haalden.”

3 + 1

Drie keer was Sven Nys aan het feest in Zonnebeke. Op 13 november 1999 liet hij Mario De Clercq en David Willemsens achter zich. Op 23 januari 2010 toonde hij zich de sterkste voor Dieter Vanthourenhout en Bart Wellens. Op 18 januari 2014 won Nys voor Tom Meeusen en Diether Sweeck. Nog eens drie jaar later, op 21 januari 2017, schreef zoon Thibau, kersvers Belgisch kampioen bij de eerstejaarsnieuwelingen, de Kasteelcross in Zonnebeke op zijn naam. De familie Nys was tot nu toe dus al vier keer aan het feest in de West-Vlaamse gemeente.

4

Met vijf zeges is Paul Herygers recordhouder van de Kasteelcross. Tussen 1992 en 1996 was de Kempenaar onaantastbaar. In 1994 won Herygers in zijn regenboogtrui. De beste West-Vlaming ooit in Zonnebeke is Sven Vanthourenhout, die in 2003, 2005, 2006 en 2007 domineerde. “Voor mij is Zonnebeke meer dan zomaar winnen”, vertelde hij in 2007. “Sinds ik crosser ben, neem ik hier deel als laatste test voor het WK. Telkens ik hier won, had ik prima benen in de regenboogstrijd. Mijn conclusie is dus snel gemaakt: ik ben klaar voor het WK. De zin om er in Hooglede-Gits iets heel moois van te maken, is in ieder geval aanwezig.” Vanthourenhout werd twaalfde op het WK in eigen provincie.

5

Het aantal regerende wereldkampioenen dat in Zonnebeke kon winnen: Paul Herygers in 1994, Mario De Clercq in 1998, Richard Groenendaal in 2000 en Mathieu van der Poel in 2016 en 2020.

7

Zeven verschillende nationaliteiten haalden in 33 edities van de Kasteelcross in Zonnebeke al het podium: veel Belgen uiteraard, twee Nederlanders (Richard Groenendaal en Mathieu van der Poel), een Brit (Tom Pidcock), een Zwitser (Julien Taramarcaz), een Tsjech (Radomir Simunek sr. en Zdenek Stybar), een Italiaan (Enrico Franzoi) en een Fransman (Maxim Lefebvre).

20

Op 24 januari 2009 werd de Kasteelcross in Zonnebeke gedomineerd door een talentvolle veldrijder uit de streek: Jan Denuwelaere (20) uit Woesten, die won voor Kenneth Van Compernolle, Jan Soetens, Philipp Walsleben en Tom Meeusen. “Dit is mijn antwoord met de pedalen”, aldus Denuwelaere, die net ervoor door bondscoach Rudy De Bie gepasseerd werd in de WK-selectie voor beloften in Tabor. In 2012 won Denuwelaere ook de moddercross in Essen na een heroïsch duel met Zdenek Stybar, maar doorbreken deed hij nooit. In een recent interview met Krant van West-Vlaanderen vertelde Denuwelaere dat hij aan een bipolaire stoornis lijdt en daardoor nooit zijn allerbeste niveau haalde.

1.092

Morgen is het maar liefst 1.092 dagen (of drie jaar) geleden dat de Kasteelcross in Zonnebeke nog eens kon plaatsvinden. Zowel op 23 december 2020 als op 15 januari 2022 dwarsboomde decoronapandemie de plannen.

1987

In 1987 vond de eerste editie van de Kasteelcross. Johan Ghyllebert uit Keiem won voor Eric De Bruyne en Marc Vandevivere. Een jaar later herhaalde de streekrenner dat kunstje, ditmaal door Ronny Poelvoorde en Rony De Vos achter zich te laten. “Zonnebeke lag me, al was het parcours veel lastiger dan nu”, vertelde Ghyllebert ooit. “De wegeltjes lagen er nog niet en we moesten verder rijden om door de modder te ploeteren. Crossen was gewoon heel anders dan nu. Tegenwoordig zoeken ze meer de mooie omlopen op, al wint ook nu nog altijd de beste.”

7/9/2014

Op 7 september 2014 kwam secretaris Gino Quartier om het leven bij een fietsongeval. Quartier was een van de stuwende krachten achter de cross. “Maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten”, vertelde voorzitter Gino Comyn in januari 2015. “Het is onmogelijk om Gino te vervangen, maar ter ere aan hem hebben wij ons met het bestuur geëngageerd om de Kasteelcross voort te zetten.”

2016

Sinds 2016 wordt de Kasteelcross rechtstreeks op tv uitgezonden. De organisatoren sloten een driejarig contract met Telenet Play Sports af, met als gevolg dat het makkelijker werd om sponsors aan te trekken. Ook in 2019 en 2020 werd de cross live op Play Sports getoond. In 2021 zou de Kasteelcross voor de eerste keer live op Sporza uitgezonden worden, maar daar stok corona een stokje voor. Dit weekend volgt een herkansing op VTM, want voor het eerst maakt de wedstrijd deel uit van de Exact Cross.

7.000

De Kasteelcross in 2020 kende dankzij de deelname van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Eli Iserbyt de grootste opkomst ooit: ruim 7.000 toeschouwers. “Dit was een absolute topeditie”, waren de organisatoren in de wolken. Helaas hield Veloclub Eendracht Maakt Macht Zonnebeke toch een financiële kater over. Een dief ging immers aan de haal met 6.000 euro inkomgeld.