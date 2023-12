Kampioenschap van Groot-Beernem voor 18 tot 55 jaar: Op zoek naar veertien lokale cyclocrosscracks

Op 13 januari wordt op en rond de velden van HogerOp Oedelem voor een keer niet gevoetbald. De club organiseert dan met HogerOp Bikers, een vereniging waarmee de voetbalclub samenwerkt, het kampioenschap van Groot-Beernem cyclocross. Die wedstrijd werd al een achttal keer georganiseerd en krijgt nu een nieuw jasje.

Op initiatief van Frank Van Parys, voormalig voorzitter van HO Oedelem, ontstond het idee om het traditionele kampioenschap nieuw leven in te blazen. Vroeger werd de wedstrijd al georganiseerd, al was dat toen een kleiner en bescheiden evenement. “De voetbalclub beschikt over vrijwilligers en infrastructuur, dus waarom organiseren we dat hier niet?”, vertelt Sam Taeckens van HogerOp Oedelem.

In de namiddag wordt op 13 januari een manche van de LRC cyclocross, de landelijke recreatieve cross, georganiseerd. ‘s Voormiddags is het de beurt aan alle (ex-)inwoners van Beernem.

“We maken een onderscheid tussen mensen met een cyclocross- of gravelfiets en mensen met een mountainbike. In totaal gaan maar liefst veertien reeksen van start, zowel voor dames als voor heren. Mensen van 18 tot 55 jaar kunnen deelnemen”, gaat Taeckens verder. “Nieuw is ook dat we deze keer een echte trui voor de kampioen van Beernem zullen uitreiken. Zo zie je weldra misschien iemand rondrijden met de gepaste kampioenentrui”, lacht de mede-initiatiefnemer.

Enkele lokale bedrijven zullen het evenement sponsoren. Net dankzij het lokale karakter van dit kampioenschap verliep de zoektocht naar geldschieters volgens Taeckens iets vlotter. “Omdat de gemeente centraal staat in deze wedstrijd, vind je wel bedrijven die zich daaraan willen verbinden. Ik zie ook zeker toekomst in dit evenement. Hopelijk kunnen we hiervan een jaarlijkse traditie maken.”

Wie wil deelnemen, kan zich inschrijven via volgende link: https://inscription-ultratiming.com/lrccyclocross2024