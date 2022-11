Justin Laevens uit Zwevegem trekt naar Franse crossen: “Mooier en iets lager niveau”

Justin Laevens is al ruime tijd een vaste waarde in het crosspeloton. Als laatstejaarsbelofte zoekt hij dit jaar bewust meer de crossen in Frankrijk op, omdat de parcoursen ginder hem beter liggen.

“Ik heb eigenlijk niet te klagen over hoe het seizoen op dit moment loopt. Het is nu mijn laatste jaar als belofte en ik probeer er alles aan te doen om een mooi seizoen neer te zetten. Het klopt dat ik dit jaar meer de crossen in Frankrijk opzoek, dat is vooral omdat ik de parcoursen ginder over het algemeen mooier vind in vergelijking met de Belgische B-crossen. Veel crossen in België zijn singletracks, waar er eigenlijk maar één goed spoor is. De A-crossen hebben doorgaans wel een mooi parcours, maar dan rijd je bijna altijd samen met de profs, waar uitrijden dan weer geen sinecure is. Gelukkig zijn er nog de wedstrijden van de X2O-trofee, daar is er een aparte beloftenreeks”, aldus Justin.

Zelfvertrouwen

“Het is ook wel zo dat het niveau in Frankrijk iets lager ligt en dat dat soms mooi meegenomen is. Een ereplaats, zelfs al is dat in een wedstrijd van iets minder hoog niveau, is toch altijd goed voor het vertrouwen. Zo heb ik dit jaar al een 10de en 6de plaats behaald, respectievelijk in Lapugnoy en Saint-Riquier. In die laatste was ik overigens eerste belofte.” Vrijdag rijdt Justin de Jaarmarktcross in Niel, dat wordt wel nog eens een cross tussen de profs.

“Daar is het doel om zolang mogelijk mee te rijden, uitrijden zou mooi zijn op zo’n omloop. Zaterdag rijd ik weer in Frankrijk, in Lille. Daar is op het domein van de Decathlonwinkel een bike park gemaakt waarop gecrost wordt. Ik hoop daar of in een van de volgende crossen een topvijfplaats te kunnen rijden, want vorig jaar ben ik nooit dichter geraakt dan een zesde stek”, aldus de renner van Proximus-Alphamotorhomes-Doltcini. (RR)