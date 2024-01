Junior Tibo Vancompernolle strijdt voor eigen volk om driekleur: “Ik zal wel extra stress hebben”

Spannend! Tweedejaarsjunior Tibo Vancompernolle (17) strijdt zaterdag 13 januari voor eigen volk om de Belgische veldrittitel. Hoelang zijn carrière zal duren weet niemand, misschien wordt het de enige keer dat hij in eigen Meulebeke om de driekleur kan strijden. Bovendien lijkt hij in topvorm.

Door de pandemie viel het BK 2021 voor de jeugdreeksen in duigen. Toen was Tibo Vancompernolle eerstejaarsnieuweling. “Natuurlijk was het schrappen van het BK in eigen Meulebeke een domper, maar vrij snel werd duidelijk dat de kampioenschappen in 2024 zouden terugkeren”, weet hij nog. “Dus ebde de ontgoocheling snel weg. Ik denk dat het voor mij, als junior, interessanter is dan drie jaar geleden.”

Niet in het minst omdat hij de voorbije wedstrijden een vormpiek etaleerde. De Duinencross in Koksijde sloot hij als derde af, in Zonhoven werd de pion van Starbikes-Vistabuild zevende. “In Koksijde bleef ik lang hangen op vijf seconden van leider Jasper Schoofs”, blikt Vancompernolle terug. “Een Duitser (Max Oertzen, red.) reed een hele snelle slotronde en ging over mij en over Jasper. Leuk dat ik voor het eerst deze winter het podium van een UCI-cross haalde.”

Tussentijdse stage

Vancompernolle trok drie dagen later ook naar de veldrit in Zonhoven. “Net als in Koksijde ook een vrij zware cross”, gaat de jonge veldrijder voort. “Ik startte op de derde rij, maar kon snel opschuiven. En in de laatste ronde slaagde ik erin nog twee renners te passeren. Goed voor de zevende plaats. Toen enkele weken geleden bleek dat ik de selectie voor de Wereldbeker in Antwerpen niet haalde, ben ik op stage geweest naar Spanje. Dat heeft me deugd gedaan. Wellicht daardoor is mijn conditie op dit moment heel goed.”

Wat perspectieven opent voor het Belgisch kampioenschap, voor Tibo Vancompernolle een thuiscross. “Ook al wonen we op slechts drie kilometer van het parcours, ik ben er nog niet veel geweest”, beweert de lokale matador. “In vergelijking met vroeger is de omloop wat uitgebreid. Door een bosje rijden we naar een andere wei. Met balkjes en een zandbak, goed voor mij.”

In Domein Ter Borcht kon Vancompernolle al enkele keren de Berencross afwerken. Als tweedejaarsnieuweling werd hij in eigen Meulebeke vijfde. Vorig seizoen, als eerstejaarsjunior, bolde hij op de atletiekpiste als twaalfde over de streep. Hij bouwde al een klein beetje ervaring op met crossen voor eigen volk. Al is een thuiswedstrijd met de nationale titel als inzet nog iets anders.

Misschien top vijf

“Ik zal wel een beetje extra stress hebben”, beseft hij. “Die derde plaats van Koksijde, mijn eerste podiumplaats in een UCI-cross deze winter, geeft me een boost. Heb ik zaterdag opnieuw een goeie dag kan ik misschien de top vijf halen. Daar probeer ik voor te gaan.”

Om Tibo rustig te houden, maakten vader Ivan en moeder Erlinde met familie en vrienden een paar duidelijke afspraken. “Voor de start gaan wij zolang mogelijk proberen thuis te blijven”, beweert Tibo’s mama. “De ploeg houdt plaats voor haar renners, daar moeten wij ons niets van aantrekken. We hebben aan familie en supporters gevraagd om niet voor de start langs te komen. Om op die manier zo weinig mogelijk stress te creëren. Want een BK in eigen gemeente, dat is toch vrij speciaal. Na de cross zijn ze welkom.”

Mama Erlinde Hanssens heeft een taak tijdens de veldrit. “Voor de start neem ik Tibo’s vestje aan, na de aankomst sta ik klaar om hem in te duffelen en iets te drinken te geven”, verduidelijkt ze. “Ivan, mijn man, staat in de materiaalpost. Tibo doet dit heel graag. Dus staan we klaar voor hem.”

Mama heeft een realistische kijk op de mogelijkheden van haar zoon. Bij de juniores is Arthur Van den Boer, eerstejaars en met een vijfde plaats beste Belg op de UCI-ranking, topfavoriet. “Tibo doet er heel veel voor”, beseft zijn mama. “In dit kampioenschap voor eigen volk wens ik hem een plaats binnen de top vijf toe. We beseffen allemaal dat daarvoor alles moet meezitten. Hij groeit momenteel wel naar zijn beste vorm toe.”