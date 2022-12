Junior Emiel Van Bruwaene houdt vol na moeizame start: “Na examens paar keer top tien rijden deze winter”

Emiel Van Bruwaene, de eerstejaars-junior van het Tomabel-Inofec Cycling Team, last even een competitiestop in. De Pittemnaar, die aan De Bron in Tielt in het vijfde jaar wiskunde-wetenschappen zit, concentreert zich eerst op de examens.

Een vijfde plaats in de regionale veldrit van Ardooie twee weken geleden was tot nog toe het beste resultaat van Emiel Van Bruwaene. In de voorafgaande crossen kwam hij niet eens in de buurt van de top tien. “In Ardooie kende ik een redelijk goeie start. Bovendien was het een moddercross, dat ligt me beter”, schetst hij de omstandigheden. “Door pech vielen voor mij enkele renners weg. Zo belandde ik op de vijfde plaats. Jawel, zo’n uitslag kon ik wel eens gebruiken. Dat geeft een beetje moraal.”

“Toch was Kortrijk vorige zaterdag niet zo goed. Dat kan ik wel een plaats geven want in de aanloop naar die UCI-veldrit was ik een beetje ziek. Ik heb ook geen UCI-punten, dus had ik een slechte startpositie. En in Kortrijk is het door de aard van het parcours ook niet makkelijk om op te schuiven.”

Van Bruwaene laat de regionale veldrit zaterdag in Lichtervelde passeren. Waar hij na de examens opnieuw in competitie komt, ligt nog niet vast. “Deze winter hoop ik in de kleinere crossen nog een paar toptienplaatsen te kunnen versieren”, formuleert hij zijn ambitie. “Mijn start van het veldritseizoen en de overstap van nieuwelingen naar junioren verliep vrij moeizaam. Gelukkig ben ik geleidelijk aan wat beter geworden. Op de Koppenberg was ik vorig jaar bij de nieuwelingen veertiende. Ook dit jaar ging het daar niet slecht. In die cross is een slechte startpositie minder belangrijk.”

Wegseizoen

Na de examens hoopt Emiel Van Bruwaene nog een stapje vooruit te kunnen zetten. Hij blijft ook volgend seizoen bij Tomabel-Inofec. Al lijkt hij het wel jammer te vinden dat de club tijdens de zomer geen interclubs afwerkt.

“Ik blijf zeker nog één jaar bij Tomabel, maar dat ik tijdens het wegseizoen geen grote wedstrijden kan rijden, vind ik toch een minpuntje”, gaat de 16-jarige kerel verder.

“Tegen eind volgend jaar ga ik die situatie herbekijken. Neen, twijfelen tussen de weg en het veld doe ik niet. Cyclocross blijft zeker mijn hoofdbezigheid. De voorbije zomer heb ik ook niet zo heel veel op de weg gekoerst. Ik heb wel een paar mountainbikewedstrijden afgehaspeld.”