Jorne Monbailliu (15) rijdt zaterdag voor eigen volk: “Op zo’n tof parcours wil ik de top tien halen”

Het is een thuiscross voor Jorne Monbailliu zaterdag. De tweedejaarsnieuweling wordt om 10.30 uur op het domein Pyfferoen aan de start van de afwachtingscross van de Superprestigeveldrit in Ruddervoorde verwacht. Hij hoopt de top tien te halen.

Tiende in Steenhuffel, elfde in Knesselare, achtste in St-Truiden. Dat zijn tot nog toe de beste uitslagen van Jorne Monbailliu. In Meulebeke werkte hij begin deze maand z’n eerste afwachtingswedstrijd van een tv-cross af. Op de atletiekpiste bolde hij als twintigste over de streep. In eigen Ruddervoorde wil de veldrijder van Jonge Renners Roeselare zaterdag sterker uit de verf komen.

“Ik hoop de top tien te halen, maar ik besef dat ik niet in de meest optimale omstandigheden aan de start verschijn”, verrast Monbailliu die op een drietal kilometer van de omloop woont. “Het voorbije weekeinde was ik ziek, een beetje verkouden. Hopelijk ben ik tegen zaterdag volledig hersteld, want het parcours in Ruddervoorde vind ik heel tof.”

Over wat hij tot nog toe presteerde, is de student technologische wetenschappen niet ontevreden. “In Sint-Truiden werd ik achtste, mijn beste resultaat tot nog toe”, gaat Monbailliu verder. “Op een snelle omloop met twee klimmetjes. Veldrijden is mijn hoofdbezigheid. Ik werkte ook een aantal wedstrijden op de weg af, maar dat is puur voorbereiding op de cross. In een peloton heb ik wat schrik. Iets wat ik nog moet proberen overwinnen.”

Nochtans zit de vijftienjarige jongeman al van bij de miniemen op de koersfiets. “Ik heb eerst gevoetbald, maar tijdens de matchen stond ik meer naar de hondjes langs de kant te kijken dan ik met het spel bezig was”, lacht Jorne Monbailliu. “Ik ben dan overgestapt naar duatlon, dat vond ik tof. Zo leerde ik het fietsen kennen. Toen ik in het tweede leerjaar zat, heb ik in Diksmuide mijn eerste cross gereden. Ik had de smaak te pakken en bleef dit doen.”

Zaterdag zal hij dat voor eigen volk mogen doen. Tijdens het voorbije wegseizoen mocht Monbailliu met de provinciale selectie de klimkoersen in Herbeumont en Couvin rijden. “Mooi dat ik die kans kreeg, maar de kennismaking met dat soort wedstrijden viel tegen, ik had er veel meer van verwacht”, geeft hij toe. “In de afdalingen had ik wat schrik. Koersen op de weg is echt mijn ding niet. Ik ga bij de cross blijven.”