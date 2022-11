Joren De Gersem zoekt zijn weg in de cross: “Beter dan verwacht ondanks rugklachten”

Tweedejaarsjunior Joren De Gersem is momenteel bezig aan zijn eerste volledige veldritwinter. De 17-jarige Snaaskerkenaar vindt steeds beter zijn draai, al speelt zijn rug de laatste weken wel op.

Kort voor de start van de coronacrisis besliste Joren De Gersem om zijn voetbalschoenen in te ruilen voor de koersfiets. “Van de U8 tot de U15 heb ik voetbal gespeeld bij SK Snaaskerke. Ik begon achteraan, maar de laatste jaren speelde ik op de tien, als middenvelder dus. Ik ging toen wel al regelmatig fietsen.” De jonge Snaaskerkenaar kreeg de smaak nog meer te pakken door enkele fietskampen in de Vlaamse Ardennen en vooral het mountainbiken met vrienden op De Schorre in Oostende. “Tijdens corona ben ik dan ook nog heel veel gaan trainen met Xander Carrewyn en Tanguy Cordy.”

In zijn eerste echte seizoen pikte de renner van Cycling Team Houtland-Westkust al enkele crossen mee bij de nevenbond LRC. “Het verloopt eigenlijk wel beter dan verwacht. Powerstukken en lopen liggen me goed. Mijn bochtentechniek en mijn start zijn wel nog iets minder. Ik ben niet zo superexplosief. Maar dat komt wel in orde, want ik heb met Kenny Roelandt een goeie trainer.”

Afgelopen weekend stond de tweedejaarsjunior in Maldegem ook aan de start van een veldrit bij de wielerbond. “Mijn start was niet zo fantastisch, maar ik heb wel nog net kunnen uitrijden. Ik had er iets meer van verwacht, maar ongeveer rond halfweg koers kreeg ik veel last van mijn rug.” Het rugprobleem steekt eigenlijk al enkele weken de kop op. “Ik zal naar de kine gaan om er aan te proberen werken. Ik kijk eigenlijk vooral uit naar de cross bij de LRC in Oostende. Ik ken het parcours, want ik ga er veel trainen.” (AC)