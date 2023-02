Jordi Warlop debuteert voor Soudal Quick-Step in Oman: “Ik ben enorm opgelucht dat ik deze kans nog krijg”

De wielertoekomst van Jordi Warlop hing aan een zijden draadje. Maar Soudal Quick-Step gooide in extremis nog een reddingsboei en de renner debuteert nu voor zijn nieuwe werkgever in Oman. Daar koerst hij de Muscat Classic en de Ronde van Oman.

Jordi Warlop (26) groeide op in Stuivekenskerke, maar woont nu in Rumbeke. Na zijn profdebuut bij Sport Vlaanderen – Baloise in 2018 trok hij vorig jaar naar B&B Hotels-KTM, waar hij een tweejarig contract ondertekende. Maar de Franse formatie stopte en dus stond Jordi op straat. Er hingen serieuze donderwolken boven zijn wielertoekomst. Ongeveer een maand geleden klaarde de hemel op, toen bekendraakte dat hij aan de slag kon bij het developmentteam van Soudal Quick-Step.

“Ik ben enorm opgelucht met deze kans”, reageert Jordi Warlop, die tijdens zijn eerste beachracecampagne meteen Belgisch kampioen werd in Bredene. “In principe kan ik alle koersen rijden die niet World Tour zijn. Bij deze jonge ploeg, die op continentaal niveau uitkomt, ben ik de oudste. De eerste weken zijn goed verlopen en ik deed al enkele stages met zowel de profs als met de devoploeg. Het is een volledig nieuwe omgeving, maar het is een leuke bende. Iedereen hangt goed aan elkaar.”

West-Vlaams

Door het uitvallen van de Brit James Knox wegens ziekte mag Jordi de komende week invallen bij de hoofdmacht. “Vrijdag is er de Muscat Classic en aansluitend volgt een de rittenkoers de Ronde van Oman. Ik zal volledig in dienst rijden van de kopmannen. Muscat Classic is een vrij geaccidenteerd parcours, maar ik denk dat Tim Merlier dit wel moet aankunnen. Met ook nog Mauri Vansevenant en Bert Van Lerberghe in de selectie zal er een woordje West-Vlaams kunnen gesproken worden aan de ontbijttafel.”

Hetzelfde achttal zal dan de Ronde van Oman betwisten, die start op zaterdag 11 februari en eindigt op woensdag 15 februari. “Oman heeft veel woestijn en de hitte zal zeker een factor spelen. Na Oman volgt weer een trainingsperiode. Wat de volgende koers zal worden, is nu nog onduidelijk. Ik wil er dit jaar het beste van maken en ben blij dat ik nog renner ben. Mijn voormalige B&B-ploegmaten Eliot Lietaer en Jens Debusschere kregen het erger te verduren. In 2024 hoop ik om weer volwaardig prof te worden”, besluit Jordi Warlop.