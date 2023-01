Joran Wyseure wint Flandriencross bij beloften en blijft leider

Joran Wyseure (Crelan-Fristads) heeft zaterdag de Flandriencross in het Oost-Vlaamse Hamme, een manche in de X2O Badkamers Trofee, bij de beloften op zijn naam geschreven. Hij haalde het afgescheiden, met 26 seconden voorsprong, op Lukas Vanderlinden. Kay De Bruyckere eiste de laatste podiumplaats op voor de Nederlander David Haverdings en Ward Huybs. Wyseure blijft na zes manches leider in het regelmatigheidscriterium.

Wyseure trok er al vroeg vanonder en vatte de tweede ronde aan met een voorgift van 4 seconden op Yorben Lauryssen. David Haverdings, Kenay De Moyer en Lukas Vanderlinden volgden op 13 seconden. Yorben Lauryssen repte zich daarop naar Joran Wyseure, Lukas Vanderlinden reed wat verderop met in zijn zog David Haverdings en Kay De Bruyckere .

Tot Joran Wyseure nog voor halfcross opnieuw wat meer spanning op de spieren ging zetten en een nieuwe aanval inzette. Ward Huybs probeerde nog naar het wiel van de Crelan-Fristadsrenner te rijden maar slaagde niet in zijn opzet. Bij het intrekken van de voorlaatste ronde lagen de posities voor de eerste vijf plaatsen al helemaal vast.

De 22-jarige Joran Wyseure was zo zeker van de overwinning terwijl Lukas Vanderlinden zijn tweede plaats kon consolideren. Kay De Bruyckere wist de Nederlander David Haverdings af te houden voor de laatste podiumplaats.

Eerder op de dag was Guus van den Eijnden de sterkste bij de jongens junioren. De Nederlander hield respectievelijk Sil De Brauwere en Stan Van Grieken achter zich. Bij de meisjes junioren ging de zege naar Xenna De Bruyckere. Zij haalde het afgescheiden voor de Poolse Alicia Matula en de Nederlandse Maud Adams.