Joran Wyseure pakt met België brons in Mixed Relay

De Belgische ploeg heeft vrijdag op het WK veldrijden in het Nederlandse Hoogerheide de bronzen medaille veroverd op de Mixed Relay. Het goud ging met overmacht naar Nederland. Groot-Brittannië reed naar het zilver.

De Mixed Relay was vorig jaar in het Amerikaans Fayetteville nog een testeditie, in Hoogerheide ging het wel om de knikkers met tien deelnemende landen. In elk team – drie mannen en drie vrouwen met daarbij een mix van beloften, junioren en profs – moest elke renner/renster één ronde afwerken. De Belgen startten met de jonge Antoine Jamin. Daarna volgden Julie Brouwers, Joran Wyseure, Marion Norbert Riberolle, Xaydee van Sinaey en Laurens Sweeck

Na twee rondes leidde Nederland autoritair met een grote voorsprong, de strijd om de overige ereplaatsen ging tussen Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië. België bezette op dat moment de voorlaatste plaats, maar Joran Wyseure reed een heel snelle tijd en raapte een pak rivalen op. Hij zette België halfweg cross op een vijfde stek.

Vooraan zag Nederland zijn voorsprong even wat kleiner worden, maar echt bedreigd werden onze noorderburen niet. Intussen schoof Groot-Brittannië op naar een tweede plek en België naar een bronzen medaille met nog twee rondes te gaan. Xaydee van Sinaey verloor in die voorlaatste ronde een beetje van de Belgische voorsprong op Frankrijk, maar Sweeck kon dan toch nog net de laatste ronde induiken met drie tellen bonus op Frankrijk en een achterstand van ruim 15 seconden op het zilver.

Sweeck schudde een sterke ronde uit de benen. Hij kwam nog dichter voor zilver, maar het werd finaal brons na Nederland en Groot-Brittannië.