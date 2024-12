Joran Wyseure pakt eerste podiumplaats in Wereldbekercross: “Het is een zegen dat Mathieu van der Poel weer present tekent”

Joran Wyseure (Crelan-Corendon) heeft zondag in de Wereldbeker in Zonhoven weer een podiumplaats behaald. De West-Vlaming slaagde er in de slotronde in om Toon Aerts (Deschacht-Hens) achter zich te houden voor de derde plaats in en rond de Kuil. Wyseure won dit seizoen al de Superprestigecross van Ruddervoorde maar kon daarna geen echte constante leggen in zijn prestaties.

“Dit is mijn eerste podiumplaats in een Wereldbekercross en dat doet wel deugd”, zei Wyseure na afloop. “Het was een lastige wedstrijd, daags na de Wereldbekercross in Hulst. Gisteren maakte ik een pak fouten, vandaag kon ik op eigen kracht naar de derde plaats rijden. Ik heb daar wel strijd voor moeten leveren. Op een gegeven moment zaten we met een vrij omvangrijke groep achter Mathieu van der Poel. Thibau Nys reed weg van bij ons en Aerts was ook gaan aanvallen. Tijdens de laatste passage aan de materiaalpost kon ik Aerts vervoegen en kon ik hem nog net passeren voor de derde plaats.”

Voor Wyseure komt er nu een heel drukke periode aan met een pak wedstrijden in deze kerst- en nieuwjaarsperiode. “Ik denk dat ik op twee crossen na een redelijk goed seizoen afwerk. Een derde plaats in zo’n zware cross als die van Zonhoven doet me veel plezier. Van der Poel heb ik bij de start even gezien en dan toen hij ons allemaal voorbij reed en ging aanvallen. Het is ongelooflijk hoe hij vandaag weer demonstreerde. Het is fenomenaal hoe die zonder al te veel fysieke voorbereiding al zo kan uithalen. Het is een zegen voor de veldritsport dat Van der Poel weer present tekent”, besloot de West-Vlaming.