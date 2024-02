Joran Wyseure naar Tabor: “Altijd iets sneller op een WK”

Joran Wyseure (23) werkte zich op tot vaste waarde in de selecties van bondscoach Sven Vanthourenhout. De pion van Crelan-Corendon is niet langer een randgeval. Zondag rijdt hij in het Tsjechische Tabor z’n eerste prof-WK.

Op kampioenschappen kan Wyseure altijd iets meer. In het Amerikaanse Fayetteville snelde hij twee jaar geleden naar de wereldtitel bij de beloften. Recenter, drie weken geleden, nestelde hij zich op het BK in Meulebeke netjes tussen gevestigde waarden als Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout. “Ik heb al getoond dat ik op kampioenschappen iets meer kan”, glundert hij. “Op zo’n WK wordt altijd een tikkeltje sneller gereden dan in andere crossen. Wat voor mij geen nadeel is. Ik trek zo ontspannen mogelijk naar Tabor. Vorig jaar heb ik daar redelijk goed gereden.” Toen werd hij bij de beloften vierde na Thibau Nys, Jente Michels en Emiel Verstrynge. “Het is een beetje afwachten hoe het parcours in Tabor er zal bij liggen”, gaat Wyseure verder. “Niet in de weg rijden van de andere Belgen en toch proberen mijn eigen ding te doen wordt zondag de insteek.” Het voorbije weekend werkte hij twee achtervolgingsracen af. Zowel in Hamme als in Hoogerheide was z’n start niet top. In de Flandriencross klom hij nog op tot plaats acht, in de Wereldbekerfinale tot rang zes.

Conditioneel top

“Doordat ik de voorbije weken redelijk veel duurtrainingen afwerkte was mijn explosiviteit wellicht wat minder”, verklaart hij. “Zowel zaterdag als zondag was het gevoel goed. Deze week probeer ik de nodige frisheid terug te vinden. Mijn conditie is zeker in orde. Dit seizoen ben ik ook al enkele keren goed van start gegaan. Ik vertrouw erop dat die start zondag goed loopt.”

Dankzij z’n knappe resultaten deze winter klom Wyseure op de UCI-ranking naar plaats twaalf. Op één punt van Kevin Kuhn, twee van Felipe Orts. “Met die ranking ben ik niet echt bezig, toch hoop ik na het WK in de top tien te geraken”, geeft hij toe. “Niet vergeten dat ik het seizoen begon op plaats 27. Het zou een groot voordeel zijn als ik ooit op de eerste startrij sta.” (HF)