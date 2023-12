Joran Wyseure hoopt na eerste WB-podium alsmaar meer op WK

Als er begin februari in het Tsjechische Tabor sneeuw ligt moet bondscoach Sven Vanthourenhout Joran Wyseure in zijn WK-selectie opnemen. In het Italiaanse Val di Sole verraste de 22-jarige veldrijder met de derde podiumplaats in een wereldbeker bij de elite.

“Nochtans had ik er zaterdag na de verkenning geen goed oog in”, geeft de pion van Crelan-Corendon eerlijk toe. “Daags voor de wedstrijd zat ik vrij lang op het parcours. Vier, vijf ronden om aan de sneeuw te wennen. Want het was mijn eerste wedstrijd ooit op sneeuw. Het liep niet lekker, ik ging zeven of acht keer tegen de grond. Zelfs enkele malen redelijk hard. Na die kennismaking is mijn entourage op mij beginnen in te praten. Onder meer ploegleider Kris Wouters.”

Het liep zondag veel beter dan verwacht. Zijn start was niet super, maar in de eerste bocht kon hij via de buitenkant heel wat plaatsen goedmaken. “Ik schoof op naar plaats zeven, maar kwam ter hoogte van de balken ten val waardoor ik twee plekken verloor”, vertelt Wyseure. “In een groepje met Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout kreeg ik snel de indruk dat ik met meer vertrouwen op de sneeuw reed. Dus moest ik naar de kop van dat groepje. Tot mijn verbazing sloeg ik meteen een gaatje.”

Sterke solo

Wat al in de derde van zeven ronden gebeurde. Nadien bleef de gewezen beloftenwereldkampioen altijd rechtop en snelde hij na Joris Nieuwenhuis en Niels Vandeputte naar de derde podiumplaats. “Ongelooflijk, bij de jeugd slaagde ik er nooit in het podium van een wereldbekerwedstrijd te halen”, glundert Wyseure. “Bovendien verwachtte ik dit niet op sneeuw, eerder in een zware moddercross. Zoals in Dublin waar ik vierde eindigde.”

Zondag trekt Wyseure naar de Citadel van Namen voor de volgende wereldbeker. Ook Antwerpen, Gavere, Heusden-Zolder (SP), Hulst, Koksijde (X²O), Zonhoven, het BK in Meulebeke en Benidorm staan op zijn programma. “Stiekem hoop ik alsmaar meer op een WK-selectie”, vertelt Wyseure die op de UCI-ranking naar plaats 14 klom. “In Tabor ligt misschien ook sneeuw. Tijdens de kerstperiode ga ik mijn kalender niet overladen. Mij overal in de top tien blijven handhaven is het opzet.” (HF)