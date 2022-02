Joran Wyseure heeft nu ook een eigen nummer: “Een kampioen als hij verdient zo’n eerbetoon”

Joran Wyseure: “Nieuw opwarmingsnummer”

Het nummer zal alvast zeker niet in de vergetelheid belanden. Joran Wyseure ‘himself’ is er dolenthousiast over. Al had hij het nog niet gehoord toen we hem opbelden. “Amai, mijn Engels is ook niet al te denderend”, lacht Joran terwijl hij ‘Win Like Wyseure’ voor het eerst beluistert. “Maar zo goed gedaan, het zit echt goed in elkaar. Met dat interview en die commentaar… Ik heb er een nieuw opwarmingsliedje bij voor op de rollen.”

Jumpstyle is nochtans niet het favoriete genre van de wereldkampioen. “Maar ik luister eigenlijk naar alles”, zegt hij. “Zeker op de rollen en op training mag het wel wat harder zijn, om mij op te peppen. Mijn lievelingsband? The Killers, maar ook lichtere rock en muziek van vroeger kan ik wel smaken.”

Het nummer is het zoveelste eerbetoon aan Joran. Straks komt er ook nog een groot volksfeest in Lichtervelde. “Het is echt sjiek. Dat bewijst toch allemaal dat mijn wereldtitel wat teweeggebracht heeft in Lichtervelde en omstreken. Het heeft hier serieus geleefd. Er zijn maar weinig plekken meer waar ik niet herkend wordt”, lacht hij.

Ondertussen leerde Joran ook al de keerzijde van de roem kennen. Zijn overstap naar een andere ploeg viel niet in goede aarde. “Maar dat zal wel keren. De cyclocross is een kleine wereld, we gaan elkaar nog vaak tegenkomen en dan kom je beter overeen. Jammer dat het zo moest lopen, maar ik ben natuurlijk vrij om mijn eigen toekomst uit te stippelen. De meeste renners binnen de ploeg begrijpen het wel en wensen me succes.”