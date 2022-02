Joran Wyseure, een beetje zoals Klaas Vantornout indertijd

In januari 2021 nam Sven Vanthourenhout een moeilijke, maar moedige beslissing: hij nam Thibau Nys, nota bene de zoon van zijn gewezen trainingsmakker en boezemvriend Sven Nys, niet op in zijn zeskoppige selectie voor het nakende WK veldrijden voor beloften in Oostende. Dat was niet het enige. De vervanger luisterde immers naar de naam van een streekgenoot van Vanthourenhout: Joran Wyseure, een bescheiden 20-jarige West-Vlaamse crosser uit Lichtervelde.

Het gevolg was dat Sporza-commentator Michel Wuyts, al sinds mensenheugenis fan van de crosser Sven Nys, zich tijdens het WK op tv tot vervelens toe luidop afvroeg waar Wyseure, die tijdens de eerste passage over de grote brug over de kop was gegaan en de hele cross op achtervolgen was aangewezen, nu eigenlijk zat. “Wyseure is in geen velden te bespeuren.” Het finale verdict: een twaalfde plaats op 1’55” van wereldkampioen Pim Ronhaar, verre van dramatisch voor een tweedejaarsbelofte met weinig internationale ervaring. Waarop ex-crosser Klaas Vantornout, die tijdens zijn carrière menig duels met Nys had uitgevochten en met Marc Hemeryck dezelfde trainer had als Wyseure nu, zijn moment gekomen voelde en een opmerkelijke tweet postte. “Ik weet, Michel Wuyts, dat je nooit supporter was van West-Vlamingen. Remember me.”

En toen tweette Klaas: “Ik weet, Michel Wuyts, dat je nooit supportert voor West-Vlamingen. Remember me”

364 dagen later heeft Joran Wyseure, nog altijd dezelfde bescheiden West-Vlaming uit Lichtervelde, zich tot wereldkampioen in het veldrijden bij de beloften gekroond. Michel Wuyts, die we nochtans een fantastische journalist vinden, was lyrisch. Thibau Nys, die we een grote toekomst op de weg voorspellen, mocht mee plaatsnemen op het podium. Tweette Klaas Vantornout: “Dit wisten wij al eerder. Sterke renner, juiste ploeg, juiste omgeving! Beste trainer!! Chapeau, Joran.”

Reageer? tom.vandenbussche@kw.be