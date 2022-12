Joran Wyseure-berg op cyclocross KWB Flandria

Het weekend van 3 en 4 december staat aan de Turfhauwe in het teken van de cyclocross. Een vol programma, veel crossen en hopelijk mooi weer. KWB Flandria, ook organisator van de Omloop van het Houtland, organiseerde woensdag al een jeugdinitiatie cyclocross.

Rik Jonckheere, voorzitter van de cyclocross bij KWB Flandria, was tevreden met de opkomst bij de jeugd. “Ongeveer een 70-tal inschrijvingen ook via Cycling Vlaanderen. Er waren vijf lesgevers aanwezig van de Vlaamse wielerschool, waaronder wereldkampioen Joran Wyseure, die hier vroeger als jonge gast al kwam trainen en meefietsen.”

Het parcours ligt er heel goed bij zeggen de organisatoren. “Er is zelfs een speciale heuvel dit jaar, de Joran Wyseure-berg”, zegt koersdirecteur Wim Deblaere. “Joran heeft ons tips gegeven hoe die aan te leggen. Nu maar hopen op mooi weer dit weekend.”

Op zaterdag 3 december zijn de masters, elite 3, beloften, elite 2, juniores, nieuwelingen en dames aan de beurt. Er is een manche van de Cycling Vlaanderen CX Challenge. De eerste cross start om 10 uur en de laatste, elite zonder en beloften om 15 uur. “Het parcours op zaterdag is 2,4 km lang, op zondag voor de kleintjes 1,8 km.”

Zondag 4 december strijden de aspiranten voor een overwinning binnen de Aspiranten Crosscup. De miniemen starten om 11 uur, en de aspiranten om 13.30 uur. “Momenteel zijn er op zaterdag meer dan 160 renners ingeschreven en op zondag meer dan 150 jeugdige renners”, vertelt Rik. “Maar daar kunnen er uiteraard nog bijkomen.”

Afterparty

Na de cross is er op zaterdag 3 december vanaf 17 uur een afterparty met dj Wego in de Ketelbuiserstraat 190 in Lichtervelde.

Kaarten voor de cyclocross kosten op zaterdag 6 euro, in voorverkoop en voor leden Belgian Cycling 5 euro, te verkrijgen bij de bestuursleden. Op zondag is de inkom gratis.

(JW/foto KD)