Joran Wyseure (24) mag dromen van de top vijf op het WK in Liévin: “Met velen heel dicht op elkaar”

Vierde in Maasmechelen, vijfde in Hoogerheide, derde in de eindstand van de Wereldbeker. Joran Wyseure (24) mag dromen van de top vijf op het WK in Liévin. In Tabor werd hij vorig jaar, in z’n eerste WK bij de elites, elfde.

Voor Wyseure wordt Liévin het vijfde opeenvolgende WK. Na Oostende, Fayetteville en Hoogerheide bij de U23 werd hij voor de tweede keer op rij geselecteerd voor de regenboograce bij de elites. “Niet evident”, vindt de crosser van Crelan-Corendon. “Kijk naar Jens Adams. In Hoogerheide werd hij negende. Straf dat je een goeie renner moet thuislaten.”

De selectie van Wyseure, begin dit seizoen winnaar in Ruddervoorde, stond nooit ter discussie. “We liggen met velen dicht bij elkaar”, beseft hij. “Met dezelfde dag kan je derde eindigen, maar ook tiende. Ik kan zonder veel stress naar het WK. Uiteraard zou ik graag de top vijf halen.”

Extra kopman

Zondag werd duidelijk dat ook Wout van Aert het WK rijdt. “Dat maakt voor ons niet zo veel verschil, behalve dat we een extra grote kopman hebben”, reageert Wyseure. “Zoals de waardeverhoudingen nu zijn is het zaak om Mathieu van der Poel en Wout van Aert zo snel mogelijk te laten passeren en daarna je eigen cross te rijden. Zonder elkaar in de weg te rijden. Het is een cliché, maar het moet altijd gereden worden.”

Wyseure trekt met vertrouwen naar Liévin. “In Maasmechelen vond ik zaterdag een parcours dat me enorm goed moest liggen”, blikt hij terug. “Voor mij is het in de eerste wedstrijd na een stage altijd een beetje afwachten. Ik had een vrij goed gevoel. Zondag in Hoogerheide had ik precies een iets mindere dag. Misschien was ik iets te veel bezig met het eindklassement van de Wereldbeker. Ik wist waar ik moest eindigen om Mathieu in de eindstand voor te blijven. Bovendien moest ik Eli Iserbyt achter mij houden. Ik was heel de cross aan het rekenen. Daar stak ik iets te veel energie in. De laatste twee ronden kwam ik er wat door en kon ik nog een mooie finale rijden.” (HF)