“Joran is zich tot een vaste waarde aan het ontpoppen”: Waarom het zilver van Joran Wyseure op het BK eigenlijk geen verrassing was

Twee jaar na zijn verrassende wereldtitel in het veldrijden bij de beloften veroverde Joran Wyseure afgelopen weekend ook een verrassende zilveren medaille op het BK bij de profs. Verrassend? Helemaal niet. Het mag duidelijk zijn dat we van de 23-jarige Lichterveldenaar het laatste nog niet gezien hebben. “Het is een jongen op wie je altijd kan rekenen”, zeggen mensen die het kunnen weten.

Marc Hemeryck is sinds 2014 de trainer van Wyseure, die toen nog als 14-jarige aspirant voor de Brugse Velosport uitkwam. In het verleden gaf de sportarts uit Koekelare trainingsadvies aan Mathieu van der Poel en maakte hij de trainingsschema’s van Klaas Vantornout. Die werd bij de profs twee keer Belgisch kampioen en twee keer vicewereldkampioen. De 41-jarige Torhoutenaar is een streekgenoot van Wyseure. Sam Govaert ten slotte was zes jaar lang Wyseures sportleerkracht in het KTA, waar de Lichterveldenaar de sportrichting met optie wielrennen volgde. Hemeryck, Vantornout en Govaert gidsen ons door het verleden, het heden en de toekomst van de 23-jarige crosser van Crelan-Corendon.

Govaert: “Als jong kereltje van twaalf jaar kwam hij op onze school terecht. In de eerste graad ging Joran mee naar de Mont Ventoux, waar hij met zijn kameraden de tijd van zijn leven beleefde. Toen al zag je dat hij een brave, beleefde en goed werkende jongen is. Een crème van een gast die we jaar na jaar zagen evolueren. Hij heeft zijn studie hier probleemloos doorlopen. Ik weet nog goed dat zijn mama altijd twijfelde en zich afvroeg of Joran niet beter iets anders dan alleen maar wielrennen zou doen. Hij bleef echter rustig doorgroeien: altijd bescheiden, altijd doen wat je vraagt en altijd met de voetjes op de grond.”

Hemeryck: “Joran kwam bij mij terecht via zijn goede vriend Jasper Dejaegher, met wie ik toen samenwerkte (en die dit jaar prof op de weg bij Flanders-Baloise wordt, red.). Joran werkte vanaf het begin heel consequent zijn trainingen af, zonder dwangmatig te zijn, en kwam altijd op tijd. In de loop der jaren bleek dat hij van nature heel veel trainingsvolume aankon zonder overbelast te geraken. Zo is hij altijd progressief blijven verbeteren.”

Govaert: “Mijn collega Steven (de Landtsheer, red.) en ik waren lange tijd gefrustreerd in zijn plaats. Toen Joran in de derde graad al mooie resultaten neerzette, moest hij nog altijd alles zelf bekostigen. Gelukkig is de papa van Bart Jay Junior Vandecasteele (toenmalige veldrijder, red.) hem met zijn club, Mahieu-Kona-Vandermeeren, altijd blijven ondersteunen.”

Hemeryck: “Je zag die gestage progressie ook in zijn testresultaten. Die tweede plaats bij de profs in Gullegem, begin 2022, was zijn eerste opvallende prestatie voor het brede publiek. Voor mij was dat geen verrassing, want Joran had toen al het vermogen om een uur lang gas te geven. Dat hij enkele weken later wereldkampioen bij de beloften werd, was de bevestiging.”

Hemeryck: “Deze winter rijdt Joran heel sterk. Hij eindigde in de Wereldbeker voortdurend in de top tien, op uitzondering van de dagen waarop hij materiaalpech kende. Zelfs met grote namen als Van der Poel en Van Aert aan de start. Los van dit BK-zilver is het sowieso al niet min wat Joran deze winter heeft gepresteerd.”

Vantornout: “Zijn tweede plaats op het BK was voor mij geen verrassing. Ik had hem op het podium verwacht, maar dan wel als derde. Voor de wedstrijd stuurde ik hem een berichtje dat hij voor mij de underdog was en geen stress moest hebben. Een underdog kan gevaarlijk zijn. Zelf werd ik als jonge prof ook tweede op het BK (in 2007 in Hamme, red.). Toen was dat een heel knappe prestatie, maar achteraf gezien stelde dat weinig voor. Het zijn de zeges die de mensen onthouden, al moet je natuurlijk ergens beginnen.”

Govaert: “Joran is zich tot een vaste waarde aan het ontpoppen. Hij is stressbestendig en benut de kansen die hij krijgt.”

Hemeryck: “Dat hij vooral van modder houdt, klopt niet. In Amerika, waar hij wereldkampioen werd, lag het keihard. Ik ben ervan overtuigd dat Joran in alle omstandigheden zijn vermogen kwijt kan. In functie van het BK beslisten we in overleg om een heel hoog trainingsvolume af te werken, gevolgd door een taperweek. Die overbelasting bleek een geslaagde zet en is opnieuw een bewijs dat Joran veel arbeid aankan. Op dat vlak is hij sterker dan Klaas Vantornout, die indertijd in de kerstperiode iets vatbaarder was voor ziektekiemen.”

Hemeryck: “Ik zie gelijkenissen met Klaas Vantornout. Ook Klaas had het vermogen om een uur lang constant rap te rijden en ook hij werkte heel consequent. In al die jaren dat ik met hem samengewerkt heb, kwam hij nooit te laat. Klaas had van nature wel iets meer anaerobe capaciteiten om, zeker bij de start van een cross, te versnellen. Dat ontbreekt nog bij Joran, maar we werken daar keihard aan.”

Vantornout: “Joran is een harde werker, iemand die structuur heeft en ervoor gaat. Dat is zeker een gelijkenis tussen ons. Met hard werken kan je ver komen. Daarvoor hoef je niet het grootste talent te zijn.”

“Joran heeft net als Klaas Vantornout het vermogen om een uur constant rap te rijden” Trainer Marc Hemeryck

Govaert: “Zolang Van der Poel en Van Aert crossen, wordt het niet evident om zomaar grote wedstrijden te winnen. Ook Pidcock, Van der Haar, Nieuwenhuis en Ronhaar staan nog een trapje hoger. Maar goed: wie had in Fayetteville gedacht dat Joran Wyseure wereldkampioen ging worden? Het is een jongen op wie je altijd kan rekenen. Dat zal in de toekomst nog blijken.”

Hemeryck: “Eerlijk gezegd zie ik hem nog progressie maken, ook omdat hij bij het team van Christoph Roodhooft veel kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Ik ken Christoph redelijk goed. Ze geven hem daar behoorlijk wat vrijheid. Joran mag bijvoorbeeld nog altijd door mij begeleid worden. Christoph laat de psychologie van de atleet primeren boven de gebruikelijke werkwijze binnen zijn ploeg. Die flexibiliteit vind je in niet veel teams terug.”

Govaert: “Als belofte kon Joran ook al verschroeiend hard rijden op de weg. Maar voor zover ik weet, heeft hij nog niet de ambitie om ook daarin te schitteren.”

Hemeryck: “Joran zal in zijn huidige ploeg kansen krijgen op de weg, maar dan wel in functie van het team. Persoonlijk denk ik dat hij daar ook het potentieel voor heeft, maar zelf houd ik van specialisatie: zo goed mogelijk worden in één discipline. Ik zou prioriteit aan de cross geven en denk dat Joran momenteel dezelfde visie heeft.”

Vantornout: “Ik volg Marc hierin. Je moet je niet willen spiegelen aan alleskunners als Van der Poel, Van Aert en Pidcock. Door hen is het alsof crossers niet meer bestaan wanneer ze op de weg niet presteren. Niet iedereen kan dat. Zelfs Sven Nys, zo’n klasbak als crosser, is daar niet in geslaagd. Volgens mij zou Joran ook op de weg iets kunnen doen, maar om echt voor de zege mee te doen? Daar vrees ik voor. Joran is een crosser. Laat ons dat maar zo houden.”