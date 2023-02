John-Ross Clauw wil zich straks ook op de weg bewijzen

John-Ross Clauw (26), die enkele weken geleden nog de strandrace in Le Touquet won, hoopt ook het komende wegseizoen verscheidene keren het zegegebaar te maken.

Bij menig West-Vlaams wielerliefhebber doet de naam John-Ross Clauw een belletje rinkelen. De kopman van vind! Cycling Project reeg de afgelopen seizoenen de mooie ereplaatsen aan elkaar. Niet enkel op de weg maakt hij indruk, maar ook het steeds populairder wordende strandracen is hem op het lijf geschreven. “Het is een discipline die ik graag doe”, vertelt Clauw. “Je gaat met een grote groep naar het eerste keerpunt en vanaf daar stijgt de nervositeit. Het wordt een echte afvallingskoers en dat is iets wat me wel ligt. Het is mooi dat het Belgisch kampioenschap beachrace media-aandacht kreeg (Het BK werd rechtstreeks uitgezonden op VTM, red.). Het is goed voor de sport, want je ziet dat het niveau stijgt.”

Hoogzwanger

Op de weg wil Clauw opnieuw tonen wat hij in zijn mars heeft. “Het is nog koffiedik kijken wat mijn eerste wedstrijd wordt, want mijn vriendin is hoogzwanger. De interclubs laat ik dit jaar daarom links liggen, want ik wil er zijn voor mijn gezin. Ik hoop opnieuw meerdere malen op het hoogste schavotje te staan. Aan iedere wedstrijd waar ik aan de start sta, wil ik meedoen voor de overwinning. Dat wordt geen evidentie, maar je moet ambitieus zijn.”

Daarnaast neemt John-Ross Clauw ook regelmatig deel aan een Gran Fondo. “Als ik moet kiezen tussen de verschillende disciplines, gaat mijn voorkeur naar Gran Fondo. Voor mij is dat naast fietsen ook een beetje op reis gaan. Je zit heel de dag op je fiets en dat vind ik fantastisch. Ook het uitzicht is vaak fenomenaal.” (IVDA)