Jeugdinitiatie leidt cyclocrossweekend in

Omloop van het Houtland organiseert op zaterdag 2 en zondag 3 december het cyclocrossweekend. Voorafgaand hieraan werd er op woensdagnamiddag een jeugdinitiatie cyclocross georganiseerd.

De initiatie was bestemd voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar. “Onder leiding van Angelo De Clercq laten professionele trainers en crossers de allerjongsten proeven van het veldrijden”, vertelt Eric Vanrobaeys. “Ze leren ze rijden in de modder, op en van de fiets springen, een helling beklimmen. Alles gebeurde in een heel ontspannen en leuke sfeer. Maar door de zware regenval de jongste dagen was het terrein wel zwaar.” Drie groepen die in training zijn voor veldrijden, kwamen langsrijden om in Lichtervelde te trainen.

Cyclocrossweekend

Het cyclocrossweekend is een organisatie van Omloop van het Houtland. “Grote namen worden er niet verwacht,” zegt Eric. “Onze cross is er één van de tweede categorie, er zijn geen beroepsrenners aan de start. De hobbyrenners krijgen zo de kans om aan veldrijden te doen.” Op zaterdag 2 december staan er zes cyclocrossen gepland, voor categorie B, C, D en dames. De toegang bedraagt 6 euro, leden van BWB betalen 5 euro. Ook in voorverkoop bedraagt de prijs 5 euro.

De eerste wedstrijd start om 10 uur. Op zondag 3 december starten de wedstrijden om 11 uur. Deze dag rijden de Aspiranten U15 en Miniemen U12. De toegang is gratis. Inschrijven kan in café Flandria, Ketelbuiserstraat 109 in Lichtervelde. Inschrijven kan vooraf, maar ook op de dag zelf.

Voor de toeschouwers is er de mogelijkheid om iets te eten of te drinken. Op zaterdag is er een afterparty, vanaf 16.45 uur in café Flandria, met een optreden van het orkest Blue Star, nadien wordt er muziek gebracht door dj Bulcke. (JW)