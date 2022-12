Jens Teirlinck wil nog één keer zijn beste niveau halen: “Op het BK in Lokeren is de top tien mijn ambitie”

Op zijn 26ste heeft Jens Teirlinck al meer dan de helft van zijn leven als crosser doorgebracht. Na twee seizoenen op een lager niveau wil de ingeweken Anzegemnaar nog eens alles uit de kast halen als elite zonder contract. “Top tien op het BK in Lokeren is het doel.”

Jens Teirlinck groeide op in Vlaams-Brabant, maar woont intussen al vijf jaar in Anzegem met zijn vriendin Lena Naessens. “Ja, het is door de liefde dat ik in West-Vlaanderen ben terechtgekomen, dankzij gemeenschappelijke vrienden. Zonder de koers hadden Lena en ik elkaar waarschijnlijk niet ontmoet.” Teirlinck behoorde als jeugdrenner bij de Belgische top. “Als aspirant ben ik zelfs eens nationaal kampioen geworden. Op het BK voor junioren in Waregem, waar Iserbyt won, werd ik achtste. Als nieuweling werd ik in Tervuren tweede op het Belgisch kampioenschap op de weg. Bij de jeugd reed ik dus op een redelijk hoog niveau. De droom om ooit prof te kunnen worden, is wel degelijk aanwezig geweest, zeker na mijn periode bij de junioren. Als tweedejaars werd ik toen zelfs tweede in Zonhoven, tweede in Overijse en derde op de befaamde Koppenberg.”

Als jonge belofte brak voor Teirlinck echter een moeilijke periode aan. “Rond die leeftijd ben ik mijn mama na een slepende ziekte verloren. Dat is de grootste bepalende factor geweest. Bovendien was ik naast een goeie crosser ook een degelijke wegrenner en wist ik niet goed wat ik uiteindelijk wilde doen. Daarin heb ik de verkeerde keuze gemaakt.” Nu, ruim vijf jaar later, is Teirlinck nog altijd crosser. “Het is een passie. Door corona heb ik twee moeilijke jaren gehad, puur omdat er weinig wedstrijden waren en ik daardoor weinig zin had om te trainen. Ik ben herbegonnen bij de nevenbonden en heb daar het plezier teruggevonden. Intussen ben ik ook al twee jaar mecanicien bij de ploeg van S-Bikes, waar ik via mijn beste vriend Julien Van den Brande naar het B-circuit van de elite zonder contract ben teruggekeerd. Momenteel ben ik wat gas aan het terugnemen om in januari te pieken. De cross in Balegem van volgende week ligt me. Daar wil ik goed zijn. En op het BK in Lokeren wil ik top tien bij de elite zonder contract behalen. Vier jaar geleden zou ik gezegd hebben dat de top vijf mijn ambitie was. Nu lijkt de top tien al een uitdaging, maar dan wel een uitdaging die mogelijk is.”

Fietshersteller

Tijdens de week werkt Teirlinck als fietshersteller in de winkel van Alphonse Vermote, Julien Vermote en Paco Ghistelinck in Harelbeke. “Ik weet dat ik als voltijdse werkende niet elk weekend een hoog niveau kan behalen, maar de cross zal ik nooit kunnen loslaten, denk ik. De voorbije jaren heb ik vooral wedstrijden gereden op amateurniveau en bij de LRC, waar ik kon meestrijden voor de zege. Maar op dit moment wil ik vooral nog één keer, in het veld of op de weg, mijn beste niveau bovenhalen. Als dat lukt, zou ik al heel tevreden zijn. Als ik het daarna weer met een niveautje lager moet doen, zal ik daar best mee kunnen leven. In februari trek ik, meteen na afloop van het veldritseizoen, een week op stage met mijn nieuwe ploeg. Ik kan nog niet zeggen voor welk team ik zal uitkomen, maar het is een ploeg met renners die koersen kunnen afmaken. Ik kijk er nu al naar uit.”