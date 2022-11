Jelle Vermoote crost met het wegseizoen in zijn achterhoofd

In zijn eerste veldrit van het seizoen is Jelle Vermoote afgelopen weekend in het Franse Auxerre als zestiende geëindigd. Deze week vertoeft de Pervijzenaar, die in het veld de kleuren van Tormans CX verdedigt, in Slowakije.

De 21-jarige Jelle Vermoote heeft er een prima wegcampagne op zitten en zag dat beloond met een contract bij de opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert. In het veld de eerste liefde van Vermoote komt hij uit voor Tormans CX. Afgelopen zondag ploeterde de Pervijzenaar voor het eerst dit seizoen door de modder. Vermoote werd na een lastige cross zestiende in het Franse Auxerre.

“Het liep nog niet van een leien dakje. Ik had dat ook wel wat verwacht, want ik heb mijn trainingen pas twee weken geleden hervat. Het was een loodzware wedstrijd, de eerste veertig minuten heb ik echt afgezien. Maar naarmate de wedstrijd vorderde, kwam ik beter in mijn ritme, en dat neem ik mee naar de volgende veldritten. Deze week rijd ik enkele veldritten in Slowakije en hoop ik enkele mooie ereplaatsen uit de brand te slepen. De Urban Cross in Kortrijk is hoogstwaarschijnlijk de enige cross in België die ik zal rijden, want ik vertrek enkele dagen later op stage met de wegploeg. De Superprestigemanche in Boom is nog een twijfelgeval.”

Mikken op WorldTour

Vermoote zal op de weg in actie komen voor de opleidingsploeg van Intermarche-Wanty-Gobert. “Ik cros met het wegseizoen in mijn achterhoofd. Het is iets wat ik graag doe, maar concrete ambities heb ik niet echt. Op de weg wil ik opnieuw een stap vooruit zetten. Ik hoop me in de kijker te rijden en zo het jaar erop deel uit te maken van de WorldTour-ploeg. Ik kijk er enorm naar uit.”