Jean-Marie Dedecker overweegt BK veldrijden te schrappen

Na de beslissing van het overlegcomité woensdag om geen publiek toe te laten bij sportwedstrijden, overweegt burgemeester Jean-Marie Dedecker (LDD) om het BK veldrijden op 8 en 9 januari in Middelkerke te annuleren. “Wij zijn geen idioten”, zegt hij.

Het BK veldrijden is een van de zeven nationale kampioenschappen wielrennen die zouden plaatsvinden in een periode van vijf jaar in Middelkerke en allen samen zorgen ze voor een financiële aderlating voor de gemeente. “Een erfenis van het vorige bestuur, maar we maken er het beste van”, klonk het bij het huidige schepencollege.

Razende burgemeester

Tot woensdag de nieuwe coronamaatregelen bekend raakten. Bij sportwedstrijden is geen publiek meer toegelaten, of ze nu binnen of buiten plaatsvinden. “Wij zijn niet zot”, aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker. “Wij betaalden ruim 580.000 euro voor het hele pakket, waarbij we ook de niet-winstgevende wedstrijden erbij moeten nemen, zoals het BK voor juniores en het BK tijdrijden. De enige twee waar je iets aan kan verdienen, zijn het BK cyclocross en het BK op de weg, dat op 26 juni gepland is.”

“Maar nu mag er opeens geen publiek meer bij zijn! Terwijl de hele wedstrijd buiten gereden wordt, in de duinen en op het strand! De coronacijfers zijn dalende, maar dan zeggen die idioten dat dat niet mag! Ze zijn alleen maar angst aan het creëren. Waarom moet je nog iets organiseren? Dit kost ons ook nog eens een pak geld aan materiaal en personeel. Ik neem zo snel mogelijk contact op met de Wielerbond. Zonder akkoord met de Bond betaal ik zoveel geld niet. Ik ben razend.”

Kamp Lombardsijde

Het mag dan al vreemd klinken dat Middelkerke organisator is, want de wedstrijden vinden grotendeels plaats op het domein van het Kamp van Lombardsijde, dat op het grondgebied van Nieuwpoort ligt. Het gemeentebestuur had eerder al laten verstaan dat ze de hele organisatie aan de erg dure kant vond. “Wees maar zeker dat het een waar wielerfeest wordt”, stelde schepen van Sport Henk Dierendonck (LDD), voor het overlegcomité uiteraard. Maar hij stelde ook: “We zitten met de erfenis van het vorige bestuur dat de overeenkomst afsloot om zeven kampioenschappen te organiseren, twee keer het BK Trial, het BK tijdrijden voor elite en dames, het BK op de weg voor dames en heren en de twee kampioenschappen die volgend jaar worden georganiseerd, samen goed voor een kostprijs van 500.000 euro. Slechts de twee in 2022 zullen echt rendabel zijn en dat zorgt voor een serieus financieel verlies over de hele lijn”, zegt de schepen. Door covid-19 ziet de gemeente ook de inkomsten van de viptickets verloren gaan, goed voor zo’n 30.000 euro.

(PBM/HH)