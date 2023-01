Jasper Dejaegher wint beloftetitel op BK beachrace

Jasper Dejaegher (21) heeft op het Belgisch kampioenschap in Bredene opnieuw bewezen dat hij tot de allerbeste strandracers mag gerekend worden. De Gistelnaar finishte als zevende, maar mocht als beste belofte vooral de nationale driekleur in ontvangst nemen.

“Ik wist dat ik als enige belofte in de elitegroep zat”, vertelt de kersverse Belgisch kampioen. “Eigenlijk was ik meer met mijn plaats in het totaal bezig. Het is een supermooie titel natuurlijk, maar tussen de profs rijden, geeft een enorme kick. Voor mij persoonlijk is die zevende plaats zeker evenveel waard. Ik zat daar niet zomaar tussen Jantje en Pietje.” Vorig jaar was Jasper Dejaegher met zijn bronzen medaille overall trouwens al beste belofte, maar daar was toen geen trui aan verbonden.

Toen de latere winnaar Jordi Warlop de oversteek naar de kopgroep maakte, miste de laatstejaarsbelofte net de aansluiting. “Eigenlijk heb ik daar bewust beslist om me zeker niet op te blazen. Het was nog echt vroeg in een lange en lastige wedstrijd. Ik had niet verwacht dat ze voor gingen blijven, maar het is volgens mij toch de juiste beslissing geweest. Ik ben heel tevreden over hoe ik heb kunnen standhouden. Op technisch vlak neem ik wel de bovenhand, maar ik heb nog niet de motor van die grote mannen.”

Nieuwe ploeg

Zaterdag mag Dejaegher in de Nederlandse klassieker Egmond-pier-Egmond zijn Belgische trui een eerste keer showen. Daarna richt de student Sport & Bewegen zijn focus even op de examens, maar begin februari staat in Spanje al de eerste stage met zijn nieuwe ploeg op het programma. De Gistelnaar ruilde recent het Waalse MINI Discar in voor Circus – Re-Uz – Technord, de opleidingsploeg van WorldTour-formatie Intermarché. (AC)