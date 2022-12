Jari Vandenbussche wil na zes droge jaren nog eens winnen: “Moeite om koers te lezen”

Enkele renners van CT Projectbouw Borgonjon-Pessemier wagen zich tijdens de winter aan koersen op het strand. Onder meer Jari Vandenbussche (26). Na Nieuwjaar zal hij Egmond-Pier-Egmond (7/1), Middelkerke (15/1) en de duorace in Bredene (29/1) rijden.

“Twee jaar geleden ben ik voor het eerst enkele strandracen beginnen doen”, verduidelijkt Vandenbussche. “Vorige winter heb ik dat niet gedaan, nu doe ik er opnieuw enkele. Tot nog toe waren dat Bredene en Zeebrugge. Heel goed ging het dit keer niet. Na een jaartje onderbreking ben ik dat zandgevoel een beetje kwijt. In Zeebrugge stonden we bij de start heel slecht want diep in het zand. Terwijl de profs op een paadje mochten starten. Zo was de wedstrijd snel gereden. Ik heb het dan maar als een goeie training gezien.”

Leuke hobby

De competitie op het strand is voorbereiding op het wegseizoen. Ook in 2023 zal Jari Vandenbussche de kleuren van het team van Benjamin Verraes verdedigen. Hij gaat op zoek naar de eerste zege sedert september 2017.

“Nochtans ben ik niet ontevreden over het wegseizoen 2022”, beweert Vandenbussche, aan de slag als magazijnier. “Denk dat ik een tiental keer de top tien haalde. Uiteraard kan het altijd beter. Dat ligt voor een belangrijk stuk aan mij.”

“Mijn spurt is nog altijd behoorlijk goed, maar mijn koersdoorzicht is een beetje minder. Ik heb het moeilijk om de koers te lezen. Vaak zit ik, op belangrijke momenten, net iets te ver. Vandaar dat het zo lang geleden is dat ik eens kon winnen.”

“Volgend seizoen ga ik daar toch eens werk moeten van maken. Dat het zo lang geleden is heeft geen invloed op mijn motivatie. Voor mij blijft dit een hele leuke hobby.”