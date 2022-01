Iserbyt wil met maximaal twee kopmannen naar het WK

Eli Iserbyt pakte zondag met de Wereldbeker in Hoogerheide zijn 14e zege van het seizoen. “Dit verandert weinig met het oog op het WK”, zegt hij. “Maar het is wel fijn om hier te winnen. Ik had niet gedacht dat we Pidcock nog zouden inhalen.”

“Mijn start was niet best”, gaf hij toe. “Daarna zat ik achter een valpartij en moest ik alle zeilen bijzetten. Toen Pidcock weg was, heeft Michael Vanthourenhout heel snelle rondes gereden zodat ik naar hem kon rijden. Eerlijk gezegd had ik niet gedacht hem nog bij te benen. Op het eind speelde ik alles of niets en werd het gelukkig alles. Ik ben blij met mijn vorm, Pidcock pakken we terug en dat verraste me. Dat moeten we meenemen volgende week.”

Iserbyt aan het feest dus. Volgende week wacht het WK. “Misschien krijgen we wel eenzelfde scenario”, analyseerde hij. “Hoe dan ook, je ziet vandaag dat twee van de vier renners geen Belgen waren, dus we moeten zeker een goede tactiek hebben, niet zoals op het EK waar we met vijf kopmannen zijn gestart (en Van der Haar won, red). Lars van der Haar en Tom Pidcock zijn heel goed. Wij hebben met de Belgische ploeg een kans op het WK, maar we moeten alles op 1 of 2 renners zetten: op mij en misschien Toon Aerts en een goede tactiek uitstippelen. Dan maken we een kans.”