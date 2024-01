Iserbyt verwacht zondag nog geen supergevoel op BK veldrijden: “Elke dag gaat het iets beter”

De 26-jarige Eli Iserbyt zag zijn aanloop naar het BK verstoord worden wegens ziekte. In de laatste cross van 2023 moest de West-Vlaming in Hulst opgeven. Hij kreeg af te rekenen met buikgriep, die hem zelfs even op de spoedafdeling liet belanden. In Zonhoven, vorige zondag, hervatte de leider in de Wereldbekerstand en de Superprestige met een zesde plaats.

“Als ik eerlijk mag zijn, kwam de Wereldbekerwedstrijd in Zonhoven zelfs nog veel te vroeg. Ik had daar natuurlijk een klassement te verdedigen. Ik verraste mezelf met daar een goed resultaat te rijden. Iedere dag loopt het iets beter. Dinsdag kon ik goed trainen, vandaag/woensdag ook. Hopelijk ben ik net op tijd terug goed, maar met een supergevoel zal ik zondag zeker niet starten. Ik was anderhalve week geleden, net voor ik ziek werd, in topvorm. Ik balanceerde toen op de dunne lijn tussen topfit en ziek. Het sloeg over”, stelde Iserbyt woensdag bij de parcoursverkenning.

Opmerkelijk is dat Iserbyt op het BK slechts één keer op het podium stond bij de profs. Dat was in 2020 in Antwerpen met een tweede plaats naast winnaar Laurens Sweeck. Het BK en Iserbyt lijkt geen goed huwelijk. “Ik probeer het hele seizoen goed te zijn. Misschien is die ongewenste rustperiode door mijn ziekte nu wel in het voordeel wat betreft het BK. Ik piek niet naar die nationale titelstrijd. Ik wil overal goed zijn. Ik rijd liever een constant seizoen dan het EK, het BK of het WK eruit te pikken. Mijn zomer offer ik op voor een hele winter, niet voor een handvol crossen”, besloot de Europese kampioen van 2020.

Ook drie jaar geleden werd het BK al eens in Meulebeke gereden. Wout van Aert won er toen voor Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. “De verkenning leerde me dat de omloop in vergelijking met het BK van 2021 voor zowat 70 procent dezelfde is. Er is dit jaar een lus bijgekomen die loopt naar een andere weide, dit met een nieuwe zandbak. Het aantal rechte stukken is eveneens opgetrokken. Het wordt zondag alvast minder draaien en keren in Meulebeke. Of dit het lastiger of minder lastig maakt, is moeilijk te zeggen. Wij verkenden het parcours vandaag op een bevroren ondergrond. Dat zal zondag anders zijn als de dooi is ingezet.”