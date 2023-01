Iserbyt verschijnt zondag niet aan de start

Eli Iserbyt kiest dezer dagen zijn wedstrijden zorgvuldig uit. De renner staat vandaag/zaterdag aan de start in de Superprestige in Gullegem, maar mijdt de kuil van Zonhoven zondag.

Iserbyt sukkelt al het hele seizoen met zenuwpijn vanuit de rug, maar bleef verder fietsen. Na z’n valpartij in Val di Sole moest hij wel een tijdlang van de fiets en hervatte hij pas in de Superprestige in Heusden-Zolder. Hij kiest z’n wedstrijden ook iets zorgvuldiger uit. Zo won hij daarna in Baal, eindigde hij op het podium in Herentals, werd vierde in het zand van Koksijde en staat zaterdag aan de start van de Superprestige in Gullegem.

“Sinds de wedstrijd in Heusden-Zolder rijd ik pijnvrij rond”, stelt hij. “En dat doet heel veel deugd. Ik kijk uit naar deze wedstrijd, voor eigen volk.”

In Gullegem verdedigt hij z’n derde plaats in het klassement van de Superprestige, in de X2O Badkamers Trofee is hij leider. In de Wereldbeker staat hij derde in het klassement, maar zondag rijdt hij de twaalfde (van 14) manches niet in Zonhoven.