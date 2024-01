Iserbyt schiet in Otegem meteen raak in tricolore trui: “Moest me soms in de wang knijpen”

Ondanks alle plichtplegingen die horen bij het behalen van een Belgische titel en de festiviteiten na afloop van het BK in Meulebeke stond Eli Iserbyt maandag toch aan de start van de Cyclocross in Otegem. Meer nog, Iserbyt soleerde op drie ronden van het einde naar de zege, daags na het behalen van zijn eerste nationale titel bij de profs.

“Ik moest er in het begin toch wel wat inkomen. De eerste ronde verliep redelijk stroef. Daarna ging het beter, zeker over half cross kwam ik onder stoom. Ik had me voorgenomen vandaag toch wel een gooi te doen naar de zege. Jente Michels en Cameron Mason maakten me het niet al te gemakkelijk. Ik heb wel meteen een eerste zege kunnen boeken in die mooie Belgische trui. Dat kan ik ook al afvinken”, lachte Eli Iserbyt.

“Het is onwerkelijk”

“Het was nog wat raar om te koersen in deze trui. Ik moest me soms in de wang knijpen toen ik mezelf zag rijden. Het is wat onwerkelijk. Het is precies nog wennen geblazen. Dat ik nog een andere trui kan pakken? Die regenboogtrui? Ik sta hier vandaag in de Belgische trui en dat is al mooi genoeg.”

Het is geen gewoonte dat de kersverse Belgische kampioen wint in Otegem. “Ik had niet veel gedronken, ik kwam enkel wel een pak slaap tekort. Of ik nu elke nacht voor de cross zo weinig ga slapen? Zeker niet. Ik heb serieus wat uren slaap in te halen. Ik vertrek morgen/dinsdag naar Spanje. Daar ga ik verder trainen. Die Wereldbekercross in Benidorm is een volgend doel. Ik ga een stage tegemoet van zowat tien dagen.”