Iserbyt kan leven met tweede plaats: “Vizier gaat nu op BK in Lokeren”

Eli Iserbyt heeft z’n goede benen teruggevonden. Sinds z’n zege in Baal voelt hij zich bijzonder goed in z’n sas. “Ik ben heel blij met deze tweede plaats”, zei hij zaterdag na afloop in Gullegem.

Lars van der Haar kende de beste start, maar ook Iserbyt was bij de pinken. “In het begin was het wel een beetje zoeken voor mij, ik was wat aan het sukkelen op het parcours en moest steeds een paar meter laten, het was precies rijden op bruine zeep, maar anderzijds, ik doe dat wel graag en kon die vier anderen volgen.”

Uiteindelijk kwam het tot een strijd tussen Iserbyt, Vanthourenhout en Van Aert. De kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal kon even gelijke tred houden met de Belgische kampioen, maar moest hem uiteindelijk laten rijden. “Toen Wout versnelde, had ik net wat minder kracht in de benen. Hij ging daar echt snel door die modder. Straf. Ik ben blij met die tweede plaats. Morgen rijd ik niet in Zonhoven, het vizier gaat nu op het BK in Lokeren.”

(Belga)