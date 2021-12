Iserbyt hoopt volgende week op beterschap: “Zou graag toch iets dichter eindigen”

Eli Iserbyt finishte zaterdag als vierde in Boom en behoudt met 70 punten zijn leidersplaats in het klassement van de Superprestige, al ziet hij wel Toon Aerts naderen tot op 68 punten na diens tweede plaats. “Ik heb niet veel gezien van de demonstratie van Wout”, sprak hij na afloop. “Ik reed een eind verder van hem achterop.”

Eli Iserbyt was tot zaterdag de man van het seizoen, maar kwam er in Boom niet aan te pas. “Ik voelde al vrij snel dat ik geen al te beste dag had”, aldus de West-Vlaming na afloop. “Dit is ook niet echt een parcours voor mij. Door de regen moesten we echt veel lopen, dan ben ik met mijn korte beentjes in het nadeel. Ik wilde vooral niet te veel punten verliezen vandaag en heb er het hoogst haalbare uitgehaald. Wout vond met dit parcours iets wat hem heel goed ligt en hij was duidelijk in orde. Zelf had ik het lastig en ik had het echt koud door het opspattende water.”

Of ik zo’n groot verschil had verwacht? Moeilijk te zeggen. Hij haalt sinds vorige winter een constant hoog niveau, ook op de weg en hij heeft de voorbije weken duidelijk goed getraind, anders kan je dit niet. Hier was het moeilijk tegen hem, ik moet het hebben van een ander soort wedstrijden en hoop volgende week iets dichter te eindigen.”