Iserbyt en Vanthourenhout zijn West-Vlaamse blikvangers in Belgische selectie WK veldrijden

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft maandag in de gebouwen van de Belgische wielerfederatie in Tubeke zijn selectie bekendgemaakt voor het WK veldrijden van zondag 4 februari in het Tsjechische Tabor. In afwezigheid van drievoudig wereldkampioen Wout van Aert, zondag nog winnaar van de wereldbekerveldrit in Benidorm, ligt de Belgische medaillehoop in handen van Eli Iserbyt, Thibau Nys, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout.

Ook Jens Adams, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Joran Wyseure en Witse Meeussen (onder voorbehoud) maken deel uit van het team.

Vanthourenhout is als Europees kampioen sowieso gekwalificeerd voor het WK. Als Belgisch kampioen Iserbyt zich komende zondag in het Nederlandse Hoogerheide tot winnaar van de Wereldbeker kroont (wat erg waarschijnlijk lijkt), is ook hij automatisch geplaatst en mag België een negende renner naar Tabor afvaardigen. Dat wordt dan Witse Meeussen.

Geen van Aert

Wout van Aert maakte al eerder bekend dat hij na de cross in Benidorm een punt zou zetten achter zijn veldritwinter. De Kempenaar kiest ervoor zich verder klaar te stomen voor het wielerseizoen op de weg.

De Nederlander Mathieu van der Poel verdedigt in Tabor zijn wereldtitel en is de uitgesproken favoriet. Hij gaat in Tsjechië voor een zesde regenboogtrui in het veld. Vorig jaar won Van der Poel de titel in Hoogerheide voor Van Aert en Iserbyt.

Bondscoach predikt realisme

“We moeten niet rond de pot draaien. Mathieu Van der Poel kan en zal waarschijnlijk dé man worden in Tabor. Hij heeft ook zelf gezegd dat het WK het hoogtepunt van zijn veldritcampagne moet worden”, vertelde bondscoach Vanthourenhout maandag bij de voorstelling van zijn selectie in het bondsgebouw van Belgian Cycling in Tubeke. “Maar we hebben gisteren in Benidorm gezien dat een cross altijd moet gereden worden. Er is altijd een kans en dan moeten wij klaar zijn om die te grijpen.”