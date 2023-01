Iserbyt en BK zijn geen beste vrienden: “Ook zonder die valpartij was het wellicht zeer moeilijk geweest”

Eli Iserbyt startte zondag als favoriet, maar keert huiswaarts met een vierde plaats na een BK veldrijden met valpartijen en pech. “Ik heb me na die klap nog proberen te herstellen, maar het draaide niet meer soepel. Die drie andere jongens waren beter”, reageerde de West-Vlaming na afloop in Lokeren.

Iserbyt hoopte op de Belgische driekleur, maar het werd zelfs geen podium. “Ik moet eerlijk toegeven dat ik geen al te beste dag had”, stelde hij. “De benen waren niet top, ik had moeite met het tempo en ik maakte ook wat foutjes. Toen was er die valpartij en dat was een stevige klap. Vooral mijn elleboog doet pijn, al maak ik me daar nu niet meteen zorgen om. Het was moeilijk om aan mijn stuur te trekken, maar de benen draaiden ook niet soepel. Het ging dus sowieso geen gemakkelijke dag worden. Ook zonder die valpartij was het wellicht zeer moeilijk geweest. De drie jongens voor me waren beter en Michael Vanthourenhout is een mooie en verdiende winnaar. Het is niet gemakkelijk om het af te maken in zo’n finale, maar hij doet het wel.”

Iserbyt en BK’s bij de profs, voorlopig zijn het geen beste vrienden. “De laatste jaren valt het niet mee voor mij op BK’s”, beseft hij ook. “Maar dat is soms ook sport en daar moet je mee leren leven. Het is al een moeilijk seizoen geweest voor mij, ik had liever mee voor die driekleur gestreden, maar dat lukte niet. Spijtig. Maar kijk, hopelijk ken ik een goede zomer en zet ik volgende winter weer een stap vooruit.”