Iserbyt eindigt tweede in Hulst na Pidcock en pakt eindzege Wereldbeker

Kuurnenaar Eli Iserbyt eindigde deze namiddag tweede in de Wereldbekercross in Hulst. De zege was voor de Brit Tom Pidcock. Met zijn tweede plaats heeft Iserbyt voldoende punten voor de eindzege in de wereldbeker. Wout van Aert kreeg snel materiaalpech en eindigde na een stevige inhaalrace nog als vierde.

Op het snelle en minder drassige parcours dan in Baal stonden behalve Mathieu van der Poel alle toppers aan de start. Wout van Aert, goed voor een zeven op zeven in het veld, wist snel op te schuiven na de start en kwam al in derde positie in het veld.

Lang zou hij evenwel niet vooraan rijden, want door kettingproblemen stond hij lange tijd aan de kant. De Belgische kampioen belandde maar liefst in 40e positie en passeerde na de eerste ronde op 45 seconden van de koplopers waarbij Lars van der Haar een tijdlang het mooie weer maakte.

In de tweede rondde dunde het pak met koplopers uit. Van Aert raapte de ene na de andere renner op, maar was bezig aan een kansloze missie om de winst.

Na de tweede ronde had hij weliswaar 20 renners bijgehaald, hij bleef wel op 42 seconden hangen van de leiders: Iserbyt, Van der Haar en Pidcock.

Iserbyt blijft aanklampen

In de derde ronde moest de Europese kampioen een gaatje laten op Pidcock en Iserbyt, hij dook de vierde ronde in met een achterstand van vier seconden op het leidersduo. Pidcock en Iserbyt vochten een verbeten strijd uit en gaven elkaar geen duimbreed toe. Van Aert was intussen opgeschoven naar plek 17 op 44 seconden.

Pidcock had duidelijk goede benen en trapte een paar keer stevig door. Iserbyt gaf drie seconden toe na ronde vier, Van der Haar volgde op 13 tellen, een groepje met Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Quinten Hermans streed om plek vier. Van Aert was opgeschoven naar plek tien, maar wel al op 56 seconden achterstand.

Pidcock behoudt voorsprong

Pidcock schuwde de risico’s niet, maar ook Iserbyt gaf zich niet zomaar gewonnen. Na ronde vijf bleef hij hangen op vijf tellen, Van der Haar viel wel verder terug met 18 seconden achterstand.

Van Aert schoof steeds verder op, maar voor de zege kwam hij te laat. De Brit dook de slotronde in met acht seconden voorsprong op Iserbyt die hem onder druk bleef zetten. Van der Haar verdedigde zijn derde plek op 27 seconden. Toon Aerts nam een optie op plek vier op 1:13, maar moest dan wel nog Wout van Aert van zich afschudden. Onze landgenoot was opgeschoven naar plek vijf en nam Aerts wiel.

Ondanks het weerwerk van Iserbyt zou Pidcock het pleit winnen, voor Iserbyt en Lars van der Haar. Wout van Aert knokte zich nog naar een vierde plaats, voor Toon Aerts.