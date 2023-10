Iserbyt al voor vierde jaar op rij de beste in Ruddervoorde

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag de tweede manche van de Superprestige veldrijden in Ruddervoorde op zijn naam geschreven. De Bavikhovenaar verstevigt zijn leidersplaats in de stand.

Iserbyt, die vorig weekend ook de openingsmanche won in Overijse, triomfeerde voor het vierde opeenvolgende jaar in Ruddervoorde. Na een strijd met drie had de West-Vlaming aan de meet vijf seconden voorsprong op de Nederlander Lars van der Haar (Baloise Trek Lions). Iserbyts ploegmaat en Europees kampioen Michael Vanthourenhout werd derde. De Zwitser Kevin Kuhn eindigde als vierde, voor Laurens Sweeck en Gerben Kuypers.

In het klassement verstevigt Eli Iserbyt zijn leiderspositie met 30 punten. Lars van der Haar volgt met Michael Vanthourenhout op 3 punten.

Het was Kevin Kuhn die als eerste het veld in vloog. Achter de Zwitser volgde een treintje met onder anderen Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis en Niels Vandeputte. Eli Iserbyt, had zich wat opzij laten drummen en volgde rond de tiende plaats met Laurens Sweeck in zijn gezelschap. Kuhn, Vandeputte en Vanthourenhout sloegen nog voor de balkenpartij een kloofje op de rest van het pak. Een kopgroep met Kuhn, Vanthourenhout, Nieuwenhuis, Vandeputte en Van der Haar vatte de tweede ronde aan met een voorsprong van 2 seconden op het duo Iserbyt en Ryan Kamp. Een andere groep met Sweeck en Emiel Verstrynge diende daar al 11 seconden goed te maken. Gerben Kuypers was, na een slechte start, op een 13e plaats aan zijn inhaalbeweging begonnen.

Vanthourenhout verdapperde net voor het aansnijden van de derde ronde. Kort achter hem klitte een zestal samen, met daarbij Vandeputte, Iserbyt, Van der Haar, Kuhn, Nieuwenhuis en Sweeck. Iserbyt repte zich naar het achterwiel van de Europese kampioen en met Vandeputte kregen we zo een nieuwe kopgroep met drie na 20 minuten wedstrijd.

Halfcross groeide de kopgroep nog verder toen Sweeck, Kuhn en ook Van der Haar de oversteek naar voren maakten. Toon Vandebosch, Nieuwenhuis en Kuypers reden op 11 seconden van het zestal. Vanthourenhout bleef met de krachten woekeren. Iserbyt nam op drie ronden van het einde het commando over, met Van der Haar in het wiel. Vanthourenhout kon eveneens zijn karretje aanhaken. Sweeck, Vandebosch en Kuypers reden op 10 seconden. Van der Haar sloeg net voor het aanvatten van de slotronde een kloofje op het duo Vanthourenhout-Iserbyt. Kuypers, Kuhn en Sweeck streden voor de vierde plaats. Iserbyt had nog wat krachten over en kon voor de materiaalpost afstand nemen van Van der Haar en Vanthourenhout. Iserbyt won zo voor de vierde opeenvolgende keer in Ruddervoorde.

Thibau Nys, die niet aanwezig was in Ruddervoorde, komt zondag wel in actie in de tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Maasmechelen. De derde manche in de Superprestige vindt op 11 november plaats in Niel. (Belga)