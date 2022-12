Iserbyt afgevoerd op brancard na val op sneeuwijspiste van de tiende manche Wereldbeker veldrijden in Italië

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zaterdag de tiende manche van de Wereldbeker veldrijden in het Italiaanse Val di Sole op zijn naam geschreven. De 29-jarige Europees kampioen bleef op het gladde parcours, dat herschapen was in een sneeuwijspiste met een harde ondergrond, Niels Vandeputte voor die knap als tweede eindigde. Eli Iserbyt kwam even na halfcross stevig ten val en moest opgeven. Hij verliet het parcours op een brancard. De Zwitser Kevin Kuhn maakte het podium vol.

In afwezigheid van de winnaar van de eerste editie in 2021, Wout van Aert, en wereldkampioen Tom Pidcock, was Mathieu van der Poel de grote trekpleister in Italië. De Nederlander won in Antwerpen en Hulst en verwacht werd dat hij dat kunstje ook in Val di Sole zou overdoen.

Maar dat deed de kopman van Alpecin-Deceuninck niet. In tegenstelling tot de voorbije crossen raasde hij de anderen niet voorbij na de start en ging hij aarzelend te werk. Wel goed uit de startblokken vertrokken was de Zwitser Kevin Kuhn en onze landgenoot Niels Vandeputte. Laurens Sweeck volgde in derde positie, ook Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout waren niet ver.

Geen risico’s

Na één ronde tekenden zich de contouren van de wedstrijd af: Vanthourenhout nam vooraan de kop, met Kuhn en Vandeputte. Van der Poel keek al tegen 12 seconden achterstand aan en zou steeds verder terugvallen en geen risico’s nemen onderweg.

In de tweede ronde wisten Vandeputte en Vanthourenhout zich te ontdoen van Kuhn, Iserbyt volgde in vierde positie met Sweeck. Vandeputte hield lange tijd stand bij Vanthourenhout, maar zou in de vierde ronde de Europese kampioen moeten laten rijden.

Stevige valpartij

Vanthourenhout maakte de minste foutjes in de sneeuw, Vandeputte zag door een lekke band Kuhn nog dicht komen, maar hield z’n tweede plek wel veilig, al was de Zwitser nooit veraf. Iserbyt leverde strijd met Sweeck om plek vier, maar na materiaalpech en ook nog een stevige valpartij in de vijfde ronde viel de West-Vlaming weg uit de cross.

Op Vanthourenhout stond geen maat, hij bouwde z’n bonus steeds verder uit en soleerde naar de zege, voor Vandeputte die een knappe podiumplek pakte in een Wereldbeker. Met Kuhn stond voor het eerst in lange tijd een Zwitser op het podium van een Wereldbeker. Sweeck eindigde als vierde. Van der Poel werd op meer dan drie minuten achtste.

De volgende manche staat op tweede kerstdag (26 december) in Gavere op de agenda.