Inge van der Heijden wint Superprestige Middelkerke, voor eindlaureate Lucinda Brand

Inge van der Heijden (Crelan-Corendon) heeft zaterdag de Noordzeecross in Middelkerke op haar naam gebracht. De 25-jarige Nederlandse bleef in de achtste en laatste manche van de Superprestige haar landgenote Lucinda Brand en de Italiaanse Sara Casasola voor. Sanne Cant werd vierde.

De 35-jarige Brand was na het forfait van Ceylin del Carmen Alvarado nog voor de start zeker van de eindzege in de Superprestige. Met 114 punten liet ze Del Carmen Alvarado (99) en Van der Heijden (80) achter zich. Voor de wereldkampioene van 2021, ook al eindlaureate in de Wereldbeker, is het na 2021 en 2022 de derde eindzege in het oudste regelmatigheidscriterium in het veldrijden.

Brand won dit seizoen al in Overijse, Diegem en Gullegem en kon met een vierde zege even goed doen als Del Carmen Alvarado, maar kende een slechte start aan de Belgische kust. In een bocht net na de start kwam ze ten val. Van der Heijden profiteerde om er met teamgenote Casasola vandoor te gaan. Bij het ingaan van de tweede ronde had het duo van Crelan-Corendon elf seconden voor op Sanne Cant, Hélène Clauzel en Leonie Bentveld. Brand had als achtste 24 seconden goed te maken. Half cross had Van der Heijden een geringe voorsprong op Casasola. Cant en Brand volgden op 25 seconden. Brand gooide Cant overboord, bleef aan haar achterstand knabbelen en raapte Casasola op. Onder het belgerinkel reed dat tweetal op negentien seconden van Van der Heijden. In de zandbak reed Brand weg van de Italiaanse, maar ook nog Van der Heijden remonteren, zat er niet meer in.