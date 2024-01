Ilken Seynave pakt in Meulebeke nationale titel bij de junioren: “Had op een plaats in de top vijf gehoopt”

“Met enorm veel stress gestart”

“Ik had op een plaats in de top vijf gehoopt, maar pak de titel. Dit is ongelooflijk”, reageerde Ilken Seynave (UCT Cycling Team), nadat ze zich zaterdag in Meulebeke tot Belgisch kampioene veldrijden bij de junioren gekroond had. Seynave verraste topfavoriete Shanyl De Schoesitter. “Haar ken ik natuurlijk van het mountainbiken. Steevast eindigde ik achter haar. In het veldrijden heb ik haar nu toch eens kunnen kloppen.”

“Ik wist echt niet waaraan ik me moest verwachten in dit Belgisch kampioenschap en was met enorm veel stress gestart. Toch had ik een goed gevoel. Ik verraste ook mezelf en ben natuurlijk superblij. Ik kreeg veel steun van de mensen langs het parcours en dat gaf me wel wat meer kracht. Shanyl had snel een voorsprong, maar ik ben blijven knokken. Eens ik haar in het vizier had, heb ik het volle pond gegeven en liet ik haar meteen in de steek. Ik ben vol blijven doorgaan en dat loonde.”

“Ik ga me nu meer toeleggen op het veldrijden en op de weg. Het mountainbiken ga ik wat links laten liggen.” De Belgische kampioene zal wellicht geselecteerd worden voor het WK. “Dat hoop ik wel. Ik weet niet wat ik daar zal moeten verwachten. Ik reed al enkele wereldbekercrossen en wil op het WK verdere stappen zetten. Ik hoop dus op positief nieuws van de bondscoach.”