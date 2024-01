Ilken Seynave (17) crost in Gullegem en Meulebeke: “Hoop op topvijfplaats op BK”

Ilken Seynave staat zaterdag in eigen streek aan de start van de Hexia Cyclocross Gullegem. De 17-jarige Geluwse start bij de dames junioren en mikt volgende week op een topvijfplaats op het Belgisch kampioenschap veldrijden in Meulebeke. “Maar mijn focus ligt vooral op het komende wegseizoen”, benadrukt Ilken.

Ilken is leerlinge basiszorg en ondersteuning in het vijfde middelbaar van de Sint-Jorisschool in Menen. Zij en haar broer Yentl kregen de wielermicrobe te pakken via hun vader Vincent.

“Mijn papa was de eerste die ermee begon, vooral als mountainbiker”, vertelt Ilken. “Daarna ben ik met hem en mijn broer beginnen te trainen. Als acht- of negenjarige nam ik aan mijn allereerste wedstrijdje deel. Het is al een hele tijd geleden, maar voor zover ik me kan herinneren, verliep dat debuut heel goed. (glimlacht) Zoveel jaren later ben ik een stuk gegroeid en is mijn techniek er veel op vooruitgegaan. Dat technische is meteen ook mijn grootste kwaliteit, terwijl lopen me minder goed afgaat.”

“De voorbije jaren combineerde ik weg, veld en mountainbike, maar die laatste discipline zal ik minder vaak doen. Mijn voorkeur gaat uit naar de cross en het wegwielrennen. Bij het UCT Cycling Team kan ik in de wintermaanden mijn ding doen, terwijl ik als lid van Maes CT Glabbeek op de weg alle kansen krijg. Vorig wegseizoen haalde ik al enkele keren de selectie voor een mooie wedstrijd. In 2024 hoop ik daar opnieuw op”, benadrukt Ilken, die tijdens het voorbije seizoen op de weg als eerstejaarsjuniore onder meer achtste werd in Lichtervelde, negende in Otegem, 23ste op het Belgisch kampioenschap op de weg en 44ste in de Ronde van Vlaanderen.

Vijfde Belgische

Deze winter behaalde Ilken al een tiende en een elfde plaats in de juniorencrossen van Dendermonde en Maasmechelen. Ook bij de dames elite mocht ze al enkele keren van start gaan. Zo werd ze eind november 23ste in Kortrijk, op een kleine negen minuten van wereldkampioene Fem van Empel. Vorig weekend nam Ilken in het Nederlandse Hulst deel aan de Wereldbekercross voor dames junioren. Ze finishte als 23ste en vijfde Belgische, na Shanyl De Schoesitter, Sanne Laurijssen, Lien Schampaert en Alexe De Raedemaeker. “In Hulst ging het goed. Alleen de start was wat minder, omdat ik meteen vastzat. Maar daarna heb ik geprobeerd om op te schuiven, wat me goed gelukt is.”

Dit weekend start Ilken in Gullegem, waar opnieuw een aparte cross voor dames junioren is voorzien. “Eerder dit seizoen reed ik al in Kortrijk. Het is speciaal om in eigen streek te kunnen koersen. In Gullegem wacht een snel parcours met enkele kleine bergjes. Dat vind ik wel leuk. Vorig jaar werd ik er al vierde, dus hoop ik nu op het podium te eindigen. Ik weet wel nog niet wie er deelneemt.”

Lastig bergje

Over een week wacht het Belgisch kampioenschap veldrijden in Meulebeke. Ilken hoopt er op een topvijfplaats. “Er zijn twee rensters in mijn categorie die erbovenuit steken, en daarnaast is er nog één iemand die altijd net voor me eindigt. Vorig jaar startte ik al eens in Meulebeke. Het is een parcours dat me niet echt ligt. Het is niet technisch genoeg voor mij, maar dat ene bergje kan het lastig maken. Als ik goeie benen heb, speelt dat in mijn voordeel.”

Na het BK beslist Ilken of ze nog enkele extra crossen rijdt. Ergens hoopt ze op een selectie voor het WK in Tabor, maar veel hangt af van hoeveel dames junioren bondscoach Sven Vanthourenhout naar Tsjechië zal meenemen. Na een rustperiode wil Ilken zich via een stage in Spanje op het wegseizoen voorbereiden. “De weg is de discipline waar mijn voorkeur naar uitgaat.”