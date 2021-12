Ieperling Jonas Degroote is na drie jaar weer veldrijder: “Ik wil vooral mijn eigen ding kunnen doen”

Jonas Degroote (26) is weer crosser. Nadat hij in februari 2018 de racefiets aan de haak hing verscheen hij half oktober weer in competitie. De B-veldrit in Ardooie sloot hij als derde af, de crossduatlon in Damme als tweede.

Ooit profileerde Jonas Degroote zich als een beloftevol veldrijder. Eerst in het shirt van Sunweb-Napoleon Games, de voorloper van het huidige Pauwels Sauzen-BIngoal. Daarna bij Tarteletto-Isorex. Op het BK voor beloften 2017 in Oostende werd hij in het shirt van de Oost-Vlaamse taartjesploeg vierde. Na kampioen Quinten Hermans, Nicolas Cleppe en Yannick Peeters. Een selectie voor het WK in het Luxemburgse Bieles was zijn beloning. Promotie naar de profs leek in de maak, maar dat begeerde contract bleef uit. Mahieu-Koona-Vandermeeren was de volgende en toen laatste halte op het traject van Jonas Degroote. Even later was de kerel uit Zillebeke geen renner meer. Hij kon zijn studies sport en beweging afronden, ging aan de slag bij de politie van Ieper en werkte in zijn vrije tijd aan een huis.

“Anderhalf jaar heb ik aan ons huis gewerkt”, vertelt Jonas. “Zoals bij iedereen duurde het wat langer dan oorspronkelijk voorzien. Het was mijn bedoeling om bij de start van dit veldritseizoen te hernemen. Pas drie weken voor mijn eerste veldrit begon ik te trainen. Ik startte met een 26ste en een 20ste plaats, maar intussen werd ik in Ardooie derde en haalde ik in Zingem een zesde plaats.”

Maison d’Amis-Davacol

Duidelijke progressie! Iets wat de Ieperling zaterdag in de crossduatlon – het voorbije weekeinde waren er in ons land geen B-veldritten en de komende weken zijn er door het stijgende aantal coronabesmettingen heel wat geschrapt – in de verf zette. “Tweede, zonder een val tijdens het lopen had ik misschien kunnen winnen”, beweert Jonas Degroote, die voortaan in de sport vooral zijn eigen ding wil doen. Vandaar dat hij een eigen ploeg opstartte: Equipe d’Amis! Een vriendenploeg!

“Doel was een fietsclub met een tiental leden te vormen, het zijn er vijftig geworden”, gaat Jonas voort. “Na meer dan drie jaar zonder competitie kon ik niet naar teams toestappen, vond ik. Bovendien wou ik mijn ding doen. Bij andere ploegen zijn er sponsors die bepaalde zaken verwachten. Vragen die ik niet zou kunnen inlossen. Dus werd het een eigen team. Met als sponsor Maison d’Amis, de decoratiewinkel van mijn vrouw, en Davacol, een bedrijf van vrienden. We maakten zelf een truitje.”

Jonas Degroote staat intussen ook in voor de begeleiding van nieuweling Casper Vancoillie. “Maar in een van zijn eerste crossen brak hij bij een val zijn knieschijf”, zucht Jonas. “Hij weet meteen dat het in de sport flink kan tegengaan.” (HF)