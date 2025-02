Idse Rosselle (13) voelt zich goed in zand

Voor het eerst in de geschiedenis van de NoordzeeCross krijgen de oudste aspiranten (14 jaar) de kans om hun krachten te meten op een ‘echte’ internationale omloop. De interesse is overweldigend: meer dan vijftig jonge renners hebben zich ingeschreven en er is zelfs een wachtlijst. De wedstrijd start om 9.30 uur.

Idse Rosselle uit Westende is een van de jongere deelnemers. Hij is pas 13 jaar, maar staat al te popelen om zijn kunnen te tonen. “Ik kijk er echt naar uit om mezelf te meten met de besten”, zegt Idse enthousiast. Idse woont in Westende en volgt STEM-technieken (Science – Technology – Engineering – Mathematics) aan het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort. Zijn echte passie ligt bij de fiets. “Vanaf het moment dat ik begon met fietsen, wist ik dat dit mijn sport was.”

Will Tura Sportpark

Idse is aangesloten bij Jeugd Cycling Team Veurne, waar hij onder leiding van trainer Pedro Coutteau twee à drie keer per week traint. Zijn favoriete trainingsplek is het Will Tura Sportpark in Veurne, waar een permanent cyclocrossparcours van 900 meter ligt, inclusief zandbak, wasbord en schuine hellingen. Hier kan hij in alle veiligheid werken aan zijn techniek en conditie.

De NoordzeeCross is een uitdaging voor Idse, maar hij is niet onbekend met het parcours. Hij heeft er al vaker gereden en kent de moeilijkheden en troeven. Hoewel hij recent ziek was en niet op zijn topniveau verkeert, hoopt hij op een plaats in de top 15. “Ik was even uit vorm, maar ik ga alles geven om een mooie prestatie neer te zetten”, vertelt hij vastberaden. Zijn beste resultaat tot nu toe was een vierde plaats in Varsenare, al had hij daar pech met zijn schakelsysteem, waardoor een podiumplaats net buiten bereik bleef.

De favoriet voor de overwinning is, volgens Idse, Mats Becqué, de Belgische kampioen bij de aspiranten. Ook Zico Verstraete wordt genoemd als een sterke kanshebber. Idse kent zijn concurrenten goed; hij komt hen wekelijks tegen in wedstrijden. Zijn moeder Heidi grapt: “We zien die jongens vaker dan onze eigen familie!”

Persoonlijke coach

Om zichzelf verder te ontwikkelen, start Idse in maart met een persoonlijke coach, Laurens Versteele. Die stelt specifieke trainingsschema’s op, afgestemd op zijn hartslag en lichaamstype. Dit gepersonaliseerde trainingsprogramma moet hem helpen om op lange termijn progressie te maken en zijn ambities waar te maken. “Het zal zwaar worden, maar ik weet waarvoor ik het doe”, zegt Idse. Hij droomt ervan om profrenner te worden, al beseft hij dat dit geen makkelijke weg is.

Zware zandstroken

Zijn sterke punt? Zand. Dankzij zijn lichte lichaamsbouw zakt hij minder diep weg dan anderen, wat hem een voordeel geeft in zware zandstroken. Klimmen gaat hem ook goed af, al heeft hij een voorkeur voor langere beklimmingen boven korte, explosieve hellingen. “In het zand voel ik me echt in mijn element”, zegt hij vol zelfvertrouwen. (PG)