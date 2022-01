Hexia Cyclocross viert eerste jubileum in modder en stilte

Wie er de eerste drie edities bij was, kan het zich nauwelijks voorstellen. Net zoals vorig jaar was het bijzonder stil rond de Heulebeek, waar de vijfde editie van de Hexia Cyclocross plaatsvond. Enkele schaarse supporters vonden een plaatsje achter de omheining om toch maar een glimp van de renners te kunnen opvangen. De organisatie is tevreden en kijkt nu al uit naar 7 januari 2023.

De vijfde editie van de Hexia Cyclocross zou er een worden met 4.000 supporters die zittend hun biertjes zouden drinken, helaas besliste het overlegcomité er anders over. “Helaas wel”, kijkt organisator Kevin Defieuw terug op een dag waarop vijf wedstrijden werden verreden op een modderig, uitdagend parcours. “We hebben op tijd kunnen schakelen naar een alternatief plan, uiteindelijk werd het een editie zoals vorig jaar. Zonder publiek.”

Vanachter de omheining

Geen publiek, dus ook geen zingend publiek dat op deze cyclocross zijn lange aanloop neemt naar het Gullegems carnaval. Achter een omheining zien we Marijke en kleinzonen Xander en Seppe Holvoet van ver toekijken. “We waren hier al deze morgen”, zegt Marijke. “Om de junioren aan het werk te zien. En deze namiddag staan we hier opnieuw. Xander is beginnend fietser, hij wou dit absoluut zien, zelfs vanachter een omheining.” Xander was heel tevreden aangezien idool Tom Pidcock won. Broertje Seppe was iets minder vrolijk want Wout Van Aert stond niet aan de start. Aan de zandbak, waar in normale tijden de reuze feesttent staat en je na de koers op de koppen kan lopen, staan er nog vier supporters achter een omheining toe te kijken.

Vrienden Bailey Lein, Thomas Vanhaverbeke, Tom Losfeld en Emiel Huysentruyt konden niet op het terrein, maar hadden toch een mooi zicht op een groot stuk van het parcours. © SL

De vier zijn echte supporters. Pintje in de hand. Thomas Vanhaverbeke, Tom Losfeld, Emiel Huysentruyt en Bailey Lein hebben het prachtigste zicht van het hele veld vanuit de tuin in de Heulestraat. “We hadden een van de 4.000 kaarten kunnen bemachtigen”, zegt die laatste. “Het zou een mooie dag worden. Met een brunch en dan een groot cyclocrossfeest. Helaas draaide het even anders uit. We zijn toch gaan brunchen en eigenlijk staan we hier niet slecht. Pintje?”

Oversteken

Op het parcours zelf zie je enkel medewerkers van de cross, zoals Johan De Winter en Geert Arteel, die erover waken dat niemand zonder autorisatie de materiaalpost binnenkomt waar de hogedrukreinigers onophoudelijk modderwolken spuiten. Ook Geert Defoor en Geert Adams aan de oversteekplaats hebben niet veel klanten, maar wie er is helpen ze vriendelijk door de modderbrij. “Het was inderdaad een moddercross”, blikt Kevin Defieuw terug op de voorbije dag. “Zo was het ook de eerste editie, misschien zelfs nog iets erger, want toen was ook de beek overstroomd. Het hinderde de vele toeschouwers niet om te genieten van het spektakel. De modder maakt de koers immers superhard. Met supporters zou het vandaag opnieuw een feest geweest zijn. Gelukkig zond Sporza de cross uit, de kijkers hebben kunnen genieten van een breed zicht op het parcours.”

Afspraak op 7 januari 2023?

Na afloop is er de gigantische opkuis. Op werkelijk alles ligt een plak modder. De dertig medewerkers vliegen erin, tegen 20 uur is de aankomstzone helemaal vrijgemaakt en zijn alle doeken en netten van het terrein verwijderd. Twee dagen later zie je amper dat er een cyclocross heeft plaatsgevonden. “Wat volgend jaar betreft moeten we eens goed nadenken met het bestuur”, kijkt Kevin Defieuw vooruit. “We moeten realistisch blijven en tegelijkertijd ambitieus. We hebben alvast de aanvraag ingediend om onze wedstrijd te organiseren op 7 januari, opnieuw de eerste zaterdag van januari. Op dit moment is het nog niet duidelijk of we die daadwerkelijk toegewezen krijgen. Het zal niet aan ons of het parcours liggen, want zowel de renners als de bond hebben dat gekeurd zonder opmerkingen.” We noteren alvast in onze agenda: zesde editie Hexia Cyclocross op zaterdag 7 januari 2023. Met supporters.