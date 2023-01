Hannes Pylyser vijfde op strandrace in eigen Westende: “Wat teleurgesteld, want derde plaats was haalbaar”

Tweedejaarsjunior Hannes Pylyser finishte in de Coastrace als vijfde van zijn leeftijdscategorie. Met zijn goede vorm had de 17-jarige Westendenaar op meer gerekend. “Maar ik verloor bijna twee minuten toen ik als laatste aan de duinen moest beginnen.”

Hannes Pylyser mag sowieso terugblikken op een geslaagde winter op het strand. De renner van KVC Noordzeemeeuw voelde zich wedstrijd na wedstrijd sterker worden. “Mijn voorbereiding was veel beter dan vroeger, want ik werk sinds kort samen met trainster Fiebe Vanheule, die mij in het kader van haar studies begeleidt. Ik ga dus niet meer gewoon trainen wanneer het uitkomt, maar werk veel gerichter.” Vooral zijn prestatie op het EK in het Noord-Franse Duinkerke springt in het oog. “Ik eindigde als derde jongere en als 48ste bij de elite. Jammer genoeg was er geen apart podium voor de jongeren.” Het BK in Bredene moest Hannes met pijn in het hart skippen door een skireis.

Zondag deed de Westendenaar in eigen gemeente een gooi naar een podiumplaats in de Coastrace. “Ik was goed mee in de start en kwam in een tweede groep terecht. Na het keerpunt kwamen die twee groepen weer samen. Alles ging goed, tot er twee mensen voor me gevallen zijn.” Door het oponthoud moest Pylyser als laatste van de groep aan de passage door de duinen beginnen. “In die opstropping heb ik bijna twee minuten verloren. Daardoor ben ik wat teleurgesteld, want een derde plaats was wel haalbaar. Van mijn benen was ik zeker wel content.” De tweedejaarsjunior werd in zijn thuiswedstrijd uiteraard aangemoedigd door familie, vrienden en kennissen. “Dat is wel altijd tof. Mijn opa is ook komen kijken. Hij woont in Raversijde en gaat eigenlijk naar alle strandraces mee.”

Beker van België

Met enkel nog de duorace in Bredene richt Hannes Pylyser zijn blik al op het nieuwe wegseizoen. “Ik kijk er vol verwachting naar uit, maar durf nog geen ambities uit te spreken.” Zijn ploeg KVC Noordzeemeeuw verwierf voor 2023 startrecht in de wedstrijden om de Beker van België. “Dat gaat sowieso heel tof worden. Ik weet nog niet welke wedstrijden we precies gaan mogen rijden, maar in de Beker van België zijn het sowieso grote wedstrijden. Ik wil proberen om zoveel mogelijk wedstrijden mee te nemen. In de plaatselijke koersen zou het mooi zijn als ik eens kon meedoen voor de overwinning.”