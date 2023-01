Gullegemse cyclocross lokt 10.000 supporters: “Deze afspraak willen we niet missen”

10.000 supporters genoten van een sfeervolle Hexia Cyclocross in Gullegem. Met winnaars als Wout Van Aert en Ceylin Alvarado zijn zowel de organisatoren en de supporters tevreden. Het publiek genoot met volle teugen van de sfeer en het wielerspektakel.

De zesde editie van de Hexia Cyclocross Gullegem was zonder meer een succes, zowel op sportief als op organisatorisch vlak. Met Wout Van Aert en Ceylin Alvarado kreeg Cyclocross Gullegem niet alleen de gedroomde winnaars, ook het publiek was massaal op de afspraak. De 750 plaatsen voor de VIP lunch en 650 voor het VIP-café waren weken vooraf uitverkocht, ook de gewone tickets vlogen al snel de deur uit. Dit jaar waren er ongeveer 10.000, nog een pak meer dan bij de vorige pre-corona-edities.

De families Vandenbulcke, Vanwassenhove en Pattyn uit Wevelgem en Gullegem zijn vaste bezoekers van de Gullemgemse cross zijn. Het wielerfeest is na twee jaar weer de afspraak waar Nieuwjaarswensen worden uitgewisseld en geklonken wordt op het nieuwe jaar. En dat het een beetje regende namen ze er maar bij. “Dat hoort bij cyclocross”, aldus Kevin Defieuw van de organisatie. “Als het regent, dan is het zo. Het heeft alvast de sfeer of de organisatie niet negatief beïnvloed. We mogen terugkijken op een uitstekend evenement. Zowel qua voorbereiding, opbouw, ook de opkuis verloopt prima. Er zijn geen calamiteiten gebeurd, ook dat is een opluchting. Het was sowieso spannend om na twee jaar weer zoveel volk te verwelkomen. En we namen de beslissing om de feesttent dichter bij de uitgang te plaatsen. Door stapsgewijs de drankposten te sluiten op het parcours konden we de bezoekers geleidelijk aan naar de uitgang begeleiden.”

© (Foto SL)

Een opvallend en luidruchtig gezelschap was uit Moeskroen afgezakt. Guillaume en Arthur Tyberghien, Sofiane Benadhine, Victor Mas, Arnaud Vandenhooft en Nicolas Verhaeghe zijn vrienden die er graag eens samen op uit trekken. En waarom eens niet naar de koers? Wout Van Aert is net over de taalgrens ook heel populair, zo blijkt. “Voor de meesten van ons is het de eerste keer dat we een cyclocross werkelijk meemaken”, zegt Nicolas Verhaeghe. “Vooral kleine Arthur is heel gelukkig dat hij zijn idool aan het werk kan zien. Dat er zoveel volk zou zijn hadden we niet gedacht.”

© (Foto SL)

Louisa Seynaeve, Sylvia Mullie, Amber Seynaeve, Nick Seynaeve, Christophe Descheemaecker en Ditmar Spruytte hadden post gevat aan de zandbak. Een van de meest spectaculaire onderdelen van het parcours waar Michael Vanthourenhout even bleef haperen zodat Wout Van Aert de leiding kon overnemen. “Wij komen vooral voor de sfeer, wat een volksfeest is het hier!”, glundert Louisa. “Wie wint is van minder belang, we supporteren voor iedereen.”

© (Foto SL)

Ook de Paris-Roubaixvrienden uit Wevelgem en Gullegem waren andermaal van de partij. Tom Verhulst, Gino Messely, Hans Hinnekens, Vincent Vandendriessche, Arnaud Stragier en Dieter Vandermeersch kwamen naar goede gewoonte de sfeer van de Gullegemse modder opsnuiven. “Een afspraak die we niet graag missen”, bekent Tom Verhulst. “We zoeken ons een strategische plaatsje, bij voorkeur waar we de renners meerdere keren kunnen zien. Waar we ook de rest van de koers kunnen volgen op een groot TV-scherm en toch ook niet te veraf van een drankgelegenheid.”

Na afloop trokken bewoog de mensenmassa zich in groep naar de uitgang. Voor enkelen al een hachelijke onderneming, aangezien de modder het extra moeilijk maakte om recht te blijven. Velen sloegen de weg in naar de VIP tent of de feesttent waar DJ Coast, Yves Segers en Sam Gooris de verkleumde supporters aan het dansen en zingen kregen. De voorbode van het Gullegemse Karnaval. De resterende bolletjes van de bierkaarten werden netjes afgevinkt vooraleer de duizenden supporters huiswaarts trokken na een sportieve en feestelijke wielerhoogdag.