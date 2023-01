Gullegemse cyclocross krijgt Wout van Aert op bezoek

Zaterdag 7 januari vindt de Hexia Cyclocross Gullegem plaats. De absolute blikvanger wordt ongetwijfeld Wout van Aert. Een reconstructie van de voorbije vijf edities aan de hand van acht cijfers.

1

Dag op dag vijf jaar geleden, op 6 januari 2018, vond de eerste editie van de Hexia Cyclocross Gullegem plaats. De centrale wedstrijd was zowaar de cross voor dames elite. Wijlen Jolien Verschueren boekte er de laatste zege uit haar carrière. Drie maanden later zou de Oost-Vlaamse, die als kleuterleidster in Marke aan de slag was, te horen krijgen dat ze kanker had. In juli 2021 werd de hersentumor haar fataal. Loes Sels (2019), Ceylin del Carmen Alvarado (2020), Kata Blanka Vas (2021) en Shirin van Anrooij (2022) traden in de voetsporen van Jolien, voor eeuwig een nummer een op Gullegemse bodem.

2

In de editie van 2020 schonken voorzitter Stijn Tant en zijn organiserende team twee TV-bochten aan baby Victor uit Moorsele die net als de in die periode enorm gemediatiseerde Pia aan de zeldzame ziekte SMA (spinale musculaire atrofie) type 1 leed. Jaarlijks worden in Vlaanderen gemiddeld acht kinderen met die levensbedreigende spierziekte geboren. Ook enkele crossers, zoals Zdenek Stybar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, stonden een gesigneerd truitje af om voor Victor te veilen.

3

Sinds 2019 is de Hexia Cyclocross Gullegem ook toegankelijk voor profrenners. Vier edities hadden intussen plaats. Drie keer toonde Mathieu van der Poel zich de beste, vorig jaar haalde Tom Pidcock het voor beloftewereldkampioen in spe Joran Wyseure uit Lichtervelde en Quinten Hermans.

Mathieu Van Der Poelzegevierde in 2019 in Gullegem. © BELGA

4

Wout van Aert is dit weekend de absolute publiekstrekker van de Hexia Cyclocross Gullegem. Ook in 2020 stond de 28-jarige Kempenaar al eens aan de start van de West-Vlaamse veldrit, toen nog revaliderend van zijn zware valpartij in de Tour van 2019. Van Aert werd vierde, na Mathieu van der Poel, Michael Vanthourenhout en Corné van Kessel. We hebben het niet nagetrokken, maar Gullegem moet zowat de enige cross op de kalender zijn waarin Wout van Aert nog nooit op het podium eindigde.

Komt daar dit weekend verandering in? Die kans lijkt wel heel reëel.

6

Morgen vindt de zesde editie van de Hexia Cyclocross Gullegem plaats, de vijfde voor profs en de eerste keer dat de organisatie deel uitmaakt van een regelmatigheidsklassement. Gullegem is deze winter de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige. In de voorlopige tussenstand staat Lars van der Haar aan de leiding bij de heren, terwijl Denise Betsema heerst bij de dames.

100

Op de eerste zaterdag van 2019 won Mathieu van der Poel de eerste editie van de A-cross in Gullegem, meteen goed voor zijn 100ste overwinning als prof in het veld. Gianni Vermeersch en broer David van der Poel mochten hem, voor het oog van meer dan 1.000 vips, op het podium vergezellen. Van der Poel is er dit weekend dan wel niet bij in Zuid-West-Vlaanderen, de 27-jarige Nederlander won intussen al drie keer op Gullegemse bodem. In 2019 was hij al vol lof. “In Gullegem heerst een heel leuke en losse sfeer, met enorm veel volk. Dit is voor herhaling vatbaar.” Het was echter vooral in 2020 dat Van der Poel onder de indruk was van een van de meest recente crossen op de veldritkalender. “Het is leuk om te zien dat de cross leeft. Tijdens de wedstrijd hoor je ook dat het écht leeft. De laatste veldritten bewijzen dat er nog toekomst in de sport zit. Het staat rijendik aan de kassa, al komt dat natuurlijk ook omdat Wout van Aert nu veel supporters meeneemt.”

Bij zijn derde Gullegemse triomf in 2021 rekende Van der Poel na een mooi duel af met Tom Pidcock. “Het was best een lastig rondje”, vertelde hij na afloop. “Het parcours is vrij technisch geworden, want het gras is eraf gereden. Toch heb ik een leuke middag gehad.” Leuk weetje: zelf beschouwt Van der Poel zijn zege in Gullegem in 2019 niet als zijn 100ste overwinning als prof in de cross, omdat hij zijn twee zeges in de intussen ter ziele gegane Masters in Waregem, volgens hem een criterium, niet meetelt.

2018

De eerste editie voor mannen in 2018, een B-cross voor eliterenners zonder contract en beloften, werd gewonnen door Oostkampnaar Nick Van De Kerckhove, een generatiegenoot van Eli Iserbyt. Met ruim 3.500 toeschouwers mochten de lokale organisatoren meteen van een groot succes spreken. Van De Kerckhove zal die dag nooit vergeten, vermoeden we. De toenmalige renner van Tarteletto-Isorex won zijn eerste B-cross ooit voor Mathieu Willemyns en Jenko Bonne. “Toen het beste bij Bonne eraf was, zette ik alleen door. Deze zege doet deugd. Als belofte werd ik in B-crossen enkele keren tot winnaar in die categorie uitgeroepen, maar toen kwam ik niet als eerste over de streep. Deze cross in Gullegem ligt me, want ik ben een goeie loper”, vertelde Van De Kerckhove na afloop tegen de verzamelde pers. Opmerkelijk: bij de junioren werd Joran Wyseure, toekomstig wereldkampioen bij de beloften en vorige winter nog knap tweede in Gullegem na Tom Pidcock, al eens tweede in Zuid-West-Vlaanderen. De winnaar toen? Zijn ploegmaat Jelle Vermoote, eerstejaarsjunior nota bene. Bij de nieuwelingen toonde Yorben Lauryssen zich dan weer de sterkste voor de frêle Emiel Verstrynge, regerend Belgisch kampioen bij de beloften.

8.000

Meer dan 8.000 tickets werden voor de editie van januari 2020 aan de man gebracht. De reden daarvoor was niet ver te zoeken: de aanwezigheid van zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel. Daarmee overtrof de Hexia Cyclocross de edities van 2018 (B-cross, 3.500 toeschouwers!) en 2019 (eerste editie A-cross, 6.000 à 7.000 toeschouwers). Door corona was zowel in 2021 als 2022 geen publiek toegelaten. “Zowat het meeste publiek van afgelopen winter”, tweette bondscoach Sven Vanthourenhout al in 2019.

In 2021 zorgden de organisatoren voor een creatief alternatief: kartonnen toeschouwers, die allemaal identiek waren, strategisch langs het parcours opgesteld waren, eensgezind voor een van de hoofdsponsors van de Hexia Cyclocross Gullegem supporterden en op die manier door de tv-camera’s mooi in beeld gebracht werden. “Zo krijgen onze sponsors wat extra voor hun financiële steun en moeten de kampioenen hun wedstrijd in Gullegem net iets minder eenzaam afwerken”, aldus persverantwoordelijke Kevin Defieuw na afloop. Corona: o zo dichtbij en toch ook zo veraf. We zijn benieuwd of het toeschouwersrecord van drie jaar geleden dit weekend zal sneuvelen.