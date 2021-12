Gullegemcross voor het tweede jaar op rij zonder publiek

Er komt op dinsdag 4 januari toch een vijfde editie van de Hexia Cyclocross van Gullegem op en rond de Europalaan en Heulestraat, ook nadat het overlegcomité beslist heeft dat alle sportevenementen vanaf zondag 26 december zonder publiek plaatsvinden.

De gemeente had reeds eerder bijgestuurd en een maximumaantal toeschouwers op hun evenement gezet. Tevens werd het VIP-arrangement fiks teruggeschroefd. Maar dat komt nu allemaal te vervallen. Toch zal de cross plaats hebben zonder toeschouwers.

“Vorig jaar hebben wij onze cross eveneens georganiseerd zonder publiek. Dat waren we toen verplicht. Nu vallen we op 4 januari 2022 opnieuw onder deze voorwaarden. Wij hadden eerder al beslist fiks terug te schroeven. Nu komt er helemaal geen publiek op ons terrein. Wij schakelen wanneer en waar nodig”, meldt Kevin Defieuw van het organiserende comité.

“Wij kunnen ons dit veroorloven omdat we kunnen terugvallen op heel begripvolle en zeer trouwe sponsors. Geldschieters die er al bij waren van in het begin. Onze wedstrijd komt voor het eerst ook rechtstreeks op Sporza. Dat betekent dat de cross aan een heel ruim publiek aangeboden wordt. Er komt een magazine in de bus van de inwoners van Gullegem. Het luikje publiciteit kunnen we perfect verzorgen. Normaal gezien behouden wij ons volledige programma. Dat wil zeggen dat de jeugdwedstrijden ook worden afgewerkt, net als het Belgisch kampioenschap G-cyclocross. Omtrent dat laatste zullen we nog wel wat overleg moeten hebben”, vervolgt Defieuw.

Mathieu van der Poel is de laatste winnaar in het West-Vlaamse Gullegem. De Nederlander haalde het in januari van dit jaar van de Brit Thomas Pidcock en Jens Adams.

Mooi deelnemersveld

“Wij willen natuurlijk uitpakken met een mooi deelnemersveld, waar namen als die van Mathieu van der Poel op staan. Wij zijn volop bezig met de onderhandelingen. Alle grote namen staan op ons verlanglijstje, maar het moet financieel wel allemaal haalbaar blijven. Zeker nu we zonder publiek moeten organiseren en zo een pak inkomsten mislopen.”