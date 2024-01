Gullegem wil ook dit jaar cross met meerwaarde zijn

Gullegem maakt zich op voor de Hexia Cyclocross van zaterdag, voor de zevende keer al. Als een van de weinige ‘losse’ crossen op de kalender is het een uitdaging om een mooi deelnemersveld aan de start te krijgen, maar dat lukt weer aardig, dankzij de inzet van een heel team medewerkers en sponsors.

Voor de crossers is het dezer dagen natuurlijk een heel drukke periode. Als niet-klassementscross daar je plaatsje tussen veroveren, is op zich al een prestatie. Kevin Defieuw, persverantwoordelijke bij de Hexia Cyclocross Gullegem: “Voor veel organisatoren is het wellicht uit noodzaak dat ze mee stappen in een klassement. Vorig jaar hebben wij dat eenmalig gedaan, om een lege plaats op de Superprestigekalender te vullen. Samenwerken met zo’n grotere organisatie was voor ons wel een ervaring, maar wij hebben het geluk heel veel vrijwilligers te kunnen mobiliseren. In de kerstvakantie zijn er nu eenmaal veel mensen thuis van hun werk om zo een handje toe te steken. Dat, in combinatie met heel trouwe, lokale sponsors, maakt het voor ons mogelijk om niet in een klassement te stappen en toch het plaatje rond te krijgen.”

Aan het format van de wedstrijd verandert er weinig. “Het parcours is – op enkele kleine verschuivingen na – hetzelfde. Het is en blijft een weidecross, waar we het beperkte natuurlijke reliëf zo goed mogelijk gebruiken. De balkjespassage, het wasbord en de zandstrook zullen er ook weer zijn. Er staat ook weer een veldrit voor G-sporters op het programma. Daarvan hebben we een traditie gemaakt. We willen een cross met een meerwaarde zijn, geen veldrit zoals er dertien in een dozijn zijn. Zo was er al op oudjaar de mogelijkheid om het in een tijdrit op te nemen tegen Yves Lampaert, en deze week is er een sportkamp onder leiding van Klaas Vantornout. Ook Average Rob zal van de partij zijn. Niet om mee te rijden, wel om de sfeer in de feesttent te brengen.”

Timing ideaal

Er worden zo’n 8.000 à 9.000 toeschouwers verwacht, in lijn met de vorige edities. Er zullen zo’n 1.200 vips zijn. “Veel bedrijven maken er een gezellige dag van met hun werknemers om het nieuwe jaar in te zetten. Op dat vlak is onze timing op de eerste zaterdag van januari ideaal.”

Een aantal grote namen hebben hun komst bevestigd: bij de mannen onder andere Tom Pidcock, Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Gianni Vermeersch en Zdenek Stybar, bij de vrouwen Ceylin del Carmen Alvarado, Manon Bakker en Marion Norbert-Riberolle. (RRK)