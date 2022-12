Guillian Demeyer spelt dit seizoen geen rugnummer meer op: “De examenperiode komt dichterbij”

Guillian Demeyer komt dit seizoen niet meer in actie. De 22-jarige renner uit Merkem reed twee weken geleden in het Oost-Vlaamse Balegem zijn laatste veldrit.

Guillian Demeyer kon geen potten breken afgelopen maanden en besliste onlangs om zijn veldritfiets opnieuw op te bergen. De pion van het Cycling Team Houtland-Westkust kijkt dan ook met gemengde gevoelens terug op zijn prestaties. “Ik heb verscheidene uitstekende wedstrijden gereden, maar in het algemeen ben ik wel wat teleurgesteld”, aldus Demeyer. “Een verklaring voor mijn mindere prestaties is voor de hand liggend. Ik studeer voor industrieel ingenieur en heb dus veel minder tijd om te trainen. De examenperiode komt steeds dichterbij en daarom heb ik beslist om dit seizoen geen rugnummer meer op te spelden. Mijn studies genieten de voorkeur en de combinatie met het veldrijden is simpelweg onmogelijk geworden. Natuurlijk vind ik het doodjammer om zo vroeg mijn seizoen te beëindigen, maar het is de enige juiste keuze.”

Voorzichtig ambitieus

De jonge West-Vlaming was de voorbije jaren steevast gefocust op het veldrijden, maar ook het mountainbiken intrigeert hem. “Die passie is vorige zomer ontstaan. Ik had de smaak meteen te pakken en zal volgend jaar deelnemen aan enkele wedstrijden. Ik ben voorzichtig ambitieus, maar wil mezelf niet al te veel druk opleggen. Ik hoop mij vooral te amuseren, net als op de crossfiets. De resultaten zullen vanzelf wel komen Volgend seizoen blijf ik het Cycling Team Houtland-Westkust trouw. Ik verdedig al sinds kleins af aan hun kleuren en ben niet van plan om andere oorden op te zoeken. De sfeer is optimaal en ik word prima begeleid. Meer kan ik niet wensen.”