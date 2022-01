Guillaume Depreitere (14) over zijn veldritseizoen: “Als de verwarming aan gaat, is het direct minder met mij”

Eerstejaarsnieuweling Guillaume Depreitere heeft zijn veldritwinter afgesloten met een 51ste plaats op het Belgisch kampioenschap in eigen gemeente. De 14-jarige Middelkerkenaar is niet ontevreden. Alleen spijtig van die allergieën, natuurlijk.

“Het BK was een van mijn betere crossen. Ik ben heel blij dat ik daar aan de start mocht staan en ben heel tevreden over mijn wedstrijd. Het was een heel leuk parcours, redelijk technisch ook.”

Voor Guillaume was het parcours op de militaire basis in Lombardsijde extra speciaal. “Mijn overgrootvader (overleden in 2017, red.) heeft daar altijd gewerkt als militair. Ik ben geboren op zijn 75ste verjaardag en we hebben altijd een goeie band gehad. Door zijn gezondheid kon hij niet meer komen kijken naar de wedstrijden, maar we hadden wel veel contact.”

De renner van Young Cycling Team Middelkerke kon dit seizoen iets minder crossen dan gepland. Hardnekkige allergieën – bijvoorbeeld aan grassen en huisstofmijt – zorgden meermaals voor luchtwegenproblemen. “Als de verwarming in de winter aan gaat, is het direct minder met mij (lacht)”, vat Guillaume het probleem samen.

Vooral in de eerste maanden van het seizoen wist de jonge Middelkerkenaar zich wel een paar keer te onderscheiden. “Mijn enige podiumplaats was in de herfstvakantie in Frankrijk. Meer dan die tweede plaats zat er in Abbeville niet in, want de winnaar rijdt ondertussen bij de juniores. In het begin van het seizoen was ik ook eens tiende in Knesselare. Dat vond ik ook een leuke cross.”

Guillaume heeft zijn enthousiasme voor de wielersport met de paplepel meegekregen. “Papa heeft lang gekoerst en ik had een fietsje van bij mijn geboorte. Met papa en mama deden we altijd mountainbike-uitstapjes of gingen we fietsen in de duinen. Ik heb zeven jaar gevoetbald, maar heb altijd ook veel op de fiets gezeten.”

Ouders dankbaar

Enkele jaren geleden werd de rechterflank van Spermalie en Coxyde definitief ingeruild voor het peloton. “Toen Coxyde failliet ging, was ik al begonnen als miniem bij de Noordzeemeeuw. Op dat moment heb ik ervoor gekozen om alleen nog maar te koersen.” Niet veel later speelden de ouders van Guillaume opnieuw een bepalende rol in zijn wielerpassie: Birger Depreitere en Julie Vermoesen stonden mee aan de wieg van het Young Cycling Team Middelkerke. “Ik ben echt heel blij met wat mijn ouders allemaal voor me doen. De sfeer in de ploeg is ook superleuk, want we zijn allemaal even goeie vrienden. We komen niks te kort en worden gesteund door supergoeie sponsors.”

Zondag pikt Guillaume nog de strandrace in eigen gemeente mee. “Dat geeft toch altijd een extra kick. Ik wil er een leuke training van maken. Ik train ook heel veel in het zand en kan het goed. Klimmen kan ik ook redelijk goed. Hoge balken en kasseistenen liggen me minder goed, want ik mis nog wat kracht.”

Na de Coastrace richt Depreitere zich helemaal op het nieuwe wegseizoen. Met de school trekt hij zelfs tien dagen op stage naar het Spaanse Calpe. (AC)