Gilles Burssens uit Westkapelle mikt hoog op BK strandracen in Bredene

Met de strandraces in Zeebrugge (morgen) en Bredene (BK, volgende week donderdag) staan voor Gilles Burssens (17) uit Westkapelle twee toppers voor de deur. “Als ik die wedstrijden niet win, is mijn seizoen niet geslaagd.”

Gilles Burssens groeide op in Heist, maar woont intussen met zijn ouders in het nabije Westkapelle. Via hen ontdekte hij de passie voor de wielersport. “Mijn ouders zijn fervente fietsers en mountainbikers. Zo reed ik uiteindelijk als tienjarige mijn eerste veldritje. Eerst bij de nevenbonden, daarna bij de officiële wielerbond. Ik combineerde cyclocross met mountainbike, maar toen kwam corona. Ik ben een jaar met fietsen gestopt, maar in 2021 ben ik, drie dagen voor een wedstrijd, opnieuw beginnen te trainen. Het is dankzij mijn huidig team, Laeremans Cycling Team, dat ik sta waar ik nu sta. Zij hebben ervoor gezorgd dat ik op een niveau ben waarmee ik kan winnen. Sinds kort ben ik heel intensief met mijn sport bezig. Ik let op mijn voeding en doe zelfs core stability-oefeningen.”

Vorige winter behaalde Burssens al zilver op het BK strandracen voor nieuwelingen. Alleen Lowiek Misseeuw bleek sterker. “Strandracen, daar ben ik misschien wel het best in”, geeft Burssens toe. “In die discipline heb ik voorlopig mijn beste resultaten neergezet. Voor strandracen heb je veel techniek, gevoel op het strand en kracht nodig. Dat ligt me.”

Mooi programma

Ook deze winter rijgt Burssens de mooie resultaten aaneen. Zo won hij begin december de korte afstand van de strandrace in Berck-sur-Mer voor Louïc Boussemaere, tweede in WestSprint 2022 bij de nieuwelingen. “Naar mijn gevoel waren de voorbije wedstrijden niet erg goed, maar de uitslagen waren dat wel”, benadrukt Burssens. “Dat ligt aan mezelf. Zolang ik niet win, ben ik niet tevreden. Ja, ik ben best streng voor mezelf. In bijna elke wedstrijd is er de voorbije weken wel iets gebeurd waardoor het fout liep. En soms verlies je een race door een verkeerde keuze. Maar de komende weken staan er enkele belangrijke afspraken op mijn programma. Twee prestigieuze wedstrijden in de streek: Zeebrugge en het BK in Bredene. Als ik niet win, is mijn seizoen niet geslaagd. Alleen is het moeilijk om de tegenstand op zo’n Belgisch kampioenschap in te schatten. Soms verschijnen sterke wegrenners plots aan de start, maar zelfs dan is er geen garantie dat zij ook op het strand hun niveau van de weg halen.”

Ook in januari volgen nog enkele strandraces voor Burssens. Vanaf de lente van 2023 wil de jonge Westkapellenaar van Laeremans Cycling Team de combinatie tussen mountainbiken en wegwielrennen maken. “Ik zal normaal een mooi programma kunnen afwerken, maar op dit moment weet ik nog niet voor welk team dat zal zijn.”

Vrachtwagen

Burssens, die in augustus zijn 17de verjaardag vierde, volgt in het zesde middelbaar de richting vrachtwagenchauffeur in het VTI van Zeebrugge, maar de kans dat hij dat beroep later zal uitoefenen, is klein. “Ik weet nog niet welk beroep ik later wil uitoefenen, maar de specifieke opleiding in het zevende jaar valt heel moeilijk te combineren met mijn ambities in de sport. Ik wil prof worden.”

Het BK strandrace is op donderdag 29 december live te volgen op VTM vanaf 13.30 uur.